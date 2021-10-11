Укр

На выезде из Киева легковушка влетела в КамАЗ: водителя спасти не удалось (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

Жизнь водителя медикам спасти не удалось.

В столице на улице Обороны Киева произошло столкновение легковушки Mitsubishi Lancer и бетоновоза КамАЗ.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа".

Согласно предварительным данным, легковой автомобиль двигался от Житомирской трассы в сторону Белогородки, но внезапно потерял управление и выехал на встречную полосу, где и "встретился" с грузовиком.

После столкновения водителя "Мицубиси" зажало в салоне, что усложнило доступ к нему для прибывших медиков. Они пытались поддерживать его жизнь до прибытия спасателей, однако их усилия не принесли результатов.

Водитель автомобиля умер до того, как его удалось освободить.

Полиция начала расследование происшествия.

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
Mitsubishi столкнулся с КамАЗом в Киеве
Mitsubishi столкнулся с КамАЗом в Киеве
Место аварии на карте
Место аварии на карте

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Полтавской области автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находились двое водителей и 22 пассажира.

Вследствие ДТП пострадали одиннадцать человек.

Теги:
#Киев #ДТП
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