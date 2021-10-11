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Пасажирів виносили через лобове скло: на Полтавщині перекинувся автобус, багато постраждалих (фото)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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У лікарню було доставлено 11 учасників аварії Новина оновлена 11 жовтня 2021, 10:51
У лікарню було доставлено 11 учасників аварії

Аварія дивом обійшлася без загиблих

Рано-вранці 11 жовтня на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса.

Подробиці інциденту повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Аварія трапилася під час проходження транспорту по трасі Київ — Харків неподалік с. Вила, що в Лубенському районі. Всього в автобусі перебувало 24 особи — 22 пасажири і двоє водіїв.

Причина ДТП не повідомляється. Відомо лише те, що автобус Scania в якийсь момент з’їхав із траси, що призвело до перекидання автобуса на бік.

Пасажирів довелося діставати через лобове скло
Пасажирів довелося діставати через лобове скло

В результаті аварії травми різної тяжкості отримали як 56-річний водій, так і ще десять осіб, які знаходилися в салоні авто. Прибулим на місце події поліцейським і медикам доводилося діставати учасників ДТП із машини через лобове скло.

Деяким пасажирам медична допомога була надана відразу на місці, ще частину лікарі забрали на додаткове обстеження в лікарню.

Додамо також, що автобус здійснював рейс із Луганської області в столицю.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. За фактом події може бути відкрите провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що схожа аварія за участю громадського транспорту сталася днями під Києвом. Маршрутне таксі "Київ-Бровари" перекинулося на трасі після зіткнення з легковим автомобілем. До слова, винуватець ДТП перебуває в лікарні.

Теги:
#ДТП #Полтавська область #Постраждалі
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