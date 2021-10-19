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Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: фото з місця смертельної аварії на Харківщині

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Наслідки ДТП для мікроавтобуса Новина оновлена 19 жовтня 2021, 10:41
Наслідки ДТП для мікроавтобуса

ДТП сталася рано вранці 19 жовтня.

На початку сьомої години ранку у вівторок на трасі "Харків-Сімферополь" (автодорога М-29) поблизу села Копанки на Красноградщині сталася аварія між вантажівкою "Камаз" і мікроавтобусом "Фольксваген".

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Вантажівка "Камаз" перевозила трактор в кузові, від удару він практично випав. Мікроавтобус злетів у кювет.

Мікроавтобус полетів з дороги від удару
Мікроавтобус полетів з дороги від удару

Всі троє загиблих в ДТП були пасажирами "Фольксвагена". Двох жінок і чоловіка довелося діставати з понівеченого мікроавтобуса рятувальникам.

Ще троє пасажирів мікроавтобуса постраждали в результаті ДТП і потрапили до лікарні. Це також дві жінки і чоловік. Їх стан — середнього ступеня тяжкості.

Трактор випав з "Камаза"
Трактор випав з "Камаза"

Хто винен в ДТП — визначить Національна поліція в результаті слідства.

Місце ДТП на мапі
Місце ДТП на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що в ДТП в Києві земля з самоскида мало не засипала легковик — обидва водії потрапили в лікарню, попередньо — у вантажівки відмовили гальма.

Напередодні також сталася аварія в якій загинула дитина в Калуші — підозрюваного в наїзді байкера затримали.

Теги:
#ДТП #Харківська область #Загиблі #Вантажівка
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