На Львівщині пішохода збила спочатку фура, а потім — легковик
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Чоловік у віці 40 — 50 загинув на місці ДТП.
У Львівській області чоловіка спочатку переїхала вантажівка, а після легковик.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці в Фейсбук в середу, 20 жовтня.
Трагедія сталася на ділянці траси Львів-Рава-Руська між населеними пунктами Куликов і Великий Дорошів. Автомобіль Toyota Avensis здійснював обгін і наїхав на людину. За кермом іномарки перебував 34-річний житель села Сулимів, він повідомив, що чоловік вже лежав на дорозі.
Після чого правоохоронцям вдалося встановити, що до ДТП може бути причетний і 38-річний водій вантажівки, яка рухалася перед Toyota Avensis і могла збити пішохода.
Загиблому чоловікові років 40-50, він отримав важкі травми і загинув на місці аварії.
Всі причини і обставини події встановлює поліція.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в середу, 20 жовтня, в Одеській області сталася смертельна ДТП.
А 19 жовтня в Харківській області на трасі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.
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