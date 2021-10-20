На Львівщині пішохода збила спочатку фура, а потім — легковик

Чоловік у віці 40 — 50 загинув на місці ДТП.

У Львівській області чоловіка спочатку переїхала вантажівка, а після легковик.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці в Фейсбук в середу, 20 жовтня.

Трагедія сталася на ділянці траси Львів-Рава-Руська між населеними пунктами Куликов і Великий Дорошів. Автомобіль Toyota Avensis здійснював обгін і наїхав на людину. За кермом іномарки перебував 34-річний житель села Сулимів, він повідомив, що чоловік вже лежав на дорозі.

Після чого правоохоронцям вдалося встановити, що до ДТП може бути причетний і 38-річний водій вантажівки, яка рухалася перед Toyota Avensis і могла збити пішохода.

Загиблому чоловікові років 40-50, він отримав важкі травми і загинув на місці аварії.

Всі причини і обставини події встановлює поліція.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в середу, 20 жовтня, в Одеській області сталася смертельна ДТП.

А 19 жовтня в Харківській області на трасі зіткнулися вантажівка і мікроавтобус.