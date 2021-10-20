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У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)

Автор
Тетяна Гулеватая
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Автор
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Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка Новина оновлена 20 жовтня 2021, 09:35
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка

На автотрасі Київ — Одеса в результаті ДТП загинули три людини.

У середу, 20 жовтня, близько 05:00 в Одеській області на трасі біля селища Любашівка сталася смертельна ДТП.

Як повідомляє поліція області в Facebook, зіткнулися два вантажних і три легкових автомобіля.

В результаті аварії загинули троє людей. Крім того, в поліції зазначили, що загальна кількість потерпілих уточнюється. Деякі ЗМІ повідомляють про два десятки травмованих.

Відомо, що трагедія сталася на 313 кілометрі траси Київ — Одеса, зараз на цій ділянці обмежено рух транспорту. Водіїв просять звернути увагу, що в сторону Одеси об’їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

Вся інформація про причини та наслідки аварії встановлюється правоохоронцями.

Варто відзначити, що 17 жовтня в західній частині Польщі в ДТП потрапив автомобіль з українцями, в результаті чого загинула 19-річна дівчина.

А 14 жовтня в Вишгороді, що під Києвом зіткнулися два легкових автомобіля і вантажівка.

Теги:
#ДТП #Аварія #Поліція
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