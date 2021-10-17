Автомобіль злетів у рів і перекинувся: у Польщі в ДТП загинула 19-річна українка (фото)

Водій та інші пасажири машини не постраждали

У Любуському воєводстві на заході Польщі вночі у суботу, 16 жовтня, у рів злетів автомобіль з українцями. Загинула 19-річна дівчина.

Про це повідомило видання Gazeta Lubuska.

Трагічна ДТП сталася на трасі між селами Будзєхув-Ясень з автомобілем Nissan, за кермом якого їхав 31-річний українець. У якийсь момент машина з незрозумілих причин вилетіла на зустрічну смугу, зʼїхала у рів і перекинулася.

Внаслідок аварії загинула 19-річна громадянка України. Врятувати дівчину не допомогли навіть реанімаційні дії. При цьому водій та інші пасажири автомобіля не постраждали.

На місті працювали медики, пожежні, дорожня служба і поліція. Обставини аварії зʼясовуються..

Фото: OSP Jasien

Нагадаємо, смертельна аварія з українцями сталася наприкінці вересня біля польського Лодзя. Тоді автомобіль з невідомих причин вʼїхав у електричний стовп, внаслідок чого загинули троє осіб, а ще один потрапив у реанімацію.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Опольському воєводстві пасажирський автобус з українцями врізався у вантажівку. Постраждали як мінімум пʼятеро осіб.