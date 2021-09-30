У Польщі розбилося авто з українцями: BMW розірвало навпіл (фото)

За непідтвердженою поки інформацією, двоє загиблих в Польщі були подружжям

У середу, 29 вересня, близько 21:00 в Польщі поблизу Лодзя відбулася смертельна аварія з громадянами України: троє людей загинули, четвертий — в лікарні.

Як передає "Укрінформ" з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства, водій BMW з невідомої поки причини втратив контроль над авто і в’їхав в електричний стовп. Удар був такої сили, що легковик розірвало навпіл.

Двоє хлопців у віці 23 і 25 років, а також 23-річна дівчина загинули на місці. Ще одну постраждалу — 25-річну українку — з різними травмами забрала швидка. За попередньою інформацією, двоє загиблих були подружжям.

Справу розслідує місцева поліція, інформації про стан травмованої українки поки немає.

В результаті зіткнення загинуло три людини

Нагадаємо, в Чернігівській області на 55 кілометрі міжнародної автодороги "Кіпті-Глухів-Бачівськ" 29 вересня відбулася смертельна аварія, в результаті якої від одного з авто практично нічого не залишилося.

Також ми повідомляли, що в Угорщині мікроавтобус врізався у вантажівку. Внаслідок події загинули п’ятеро людей, серед яких двоє громадян України.