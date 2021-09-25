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Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку в Угорщині, п'ятеро пасажирів загинули (фото)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Автор
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У мікроавтобусі були українці Новина оновлена 25 вересня 2021, 18:20
У мікроавтобусі були українці

Аварія трапилася 24 вересня в напрямку Юудапешт-Солнок.

В Угорщині поблизу міста Абонь мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, в результаті чого загинули пʼятеро осіб, в тому числі українці.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє "Mukachevo.net".

ДТП сталася приблизно о 16:40 в пʼятницю, 24 вересня. Зіткнення транспортних засобів відбулося в напрямку Юудапешт-Солнок на 89-му кілометрі траси М4. 

На момент аварії у мікроавтобусі перебували троє громадян Угорщини та двоє українців, один із яких мав подвійне громадянство. Ніхто із пасажирів автобуса в результаті ДТП не вижив. Що стосується водія вантажного автомобіля, то він практично не постраждав.

Нікому із пасажирів мікроавтобуса не вдалося вижити
Нікому із пасажирів мікроавтобуса не вдалося вижити

За його словами, мікроавтобус вʼїхав у задню частину вантажівки, коли та зупинилася через автомобілі, що також припинили рух попереду.

В мікроавтобусі було п'ятеро людей
В мікроавтобусі було п'ятеро людей

"Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", - каже водій вантажного транспорту. 

Водій вантажівки не зміг допомогти пасажирам буса
Водій вантажівки не зміг допомогти пасажирам буса

Відразу після того, як мікроавтобус врізався у фуру, її водій підійшов до місця аварії, проте пасажирам менш габаритного транспортного засобу вже нічим не можна було допомогти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 вересня біля Житомиру у ДТП потрапив автобус із Польщі "Ченстохова-Маріуполь", в результаті чого загинув один із водіїв автобуса, ще 11 пасажирів постраждали.

Теги:
#ДТП #Угорщина #Загиблі #Аварії
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