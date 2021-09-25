Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку в Угорщині, п'ятеро пасажирів загинули (фото)
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Аварія трапилася 24 вересня в напрямку Юудапешт-Солнок.
В Угорщині поблизу міста Абонь мікроавтобус зіштовхнувся із вантажівкою, в результаті чого загинули пʼятеро осіб, в тому числі українці.
Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє "Mukachevo.net".
ДТП сталася приблизно о 16:40 в пʼятницю, 24 вересня. Зіткнення транспортних засобів відбулося в напрямку Юудапешт-Солнок на 89-му кілометрі траси М4.
На момент аварії у мікроавтобусі перебували троє громадян Угорщини та двоє українців, один із яких мав подвійне громадянство. Ніхто із пасажирів автобуса в результаті ДТП не вижив. Що стосується водія вантажного автомобіля, то він практично не постраждав.
За його словами, мікроавтобус вʼїхав у задню частину вантажівки, коли та зупинилася через автомобілі, що також припинили рух попереду.
"Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду", - каже водій вантажного транспорту.
Відразу після того, як мікроавтобус врізався у фуру, її водій підійшов до місця аварії, проте пасажирам менш габаритного транспортного засобу вже нічим не можна було допомогти.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 вересня біля Житомиру у ДТП потрапив автобус із Польщі "Ченстохова-Маріуполь", в результаті чого загинув один із водіїв автобуса, ще 11 пасажирів постраждали.
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