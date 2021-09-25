Укр

Микроавтобус с украинскими врезался в грузовик в Венгрии, пятеро пассажиров погибли (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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В микроавтобусе были украинцы Новость обновлена 25 сентября 2021, 17:40
В микроавтобусе были украинцы

Авария произошла 24 сентября в направлении Будапешт-Солнок.

В Венгрии вблизи города Абонь микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли пятеро человек, в том числе украинцы.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает "Mukachevo.net".

ДТП произошло примерно в 16:40 в пятницу, 24 сентября. Столкновение транспортных средств случилось в направлении Будапешт-Солнок на 89-м километре трассы М4.

На момент аварии в микроавтобусе находились трое граждан Венгрии и двое украинцев, один из которых имел двойное гражданство. Никто из пассажиров автобуса в результате ДТП не выжил. Что касается водителя грузового автомобиля, то он практически не пострадал.

Никому из пассажиров микроавтобума не удалось выжить
Никому из пассажиров микроавтобума не удалось выжить

По его словам, микроавтобус въехал в заднюю часть грузовика, когда тот остановился через автомобили впереди, котрые также прекратили движение.

В микроавтобусе было пять человек
В микроавтобусе было пять человек

"Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", — говорит водитель грузового транспорта.

Водитель грузовика не смог помочь пассажирам
Водитель грузовика не смог помочь пассажирам

Сразу после того, как микроавтобус врезался в транспортное средство, которое был впереди, его водитель вышел из кабины, однако пассажирам уже ничем нельзя было помочь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 сентября возле Житомира в ДТП попал автобус из Польши "Ченстохова-Мариуполь", в результате чего погиб один из водителей, еще 11 пассажиров пострадали.

Теги:
#ДТП #Венгрия #Погибшие #Аварии
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