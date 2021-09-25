Микроавтобус с украинскими врезался в грузовик в Венгрии, пятеро пассажиров погибли (фото)

Авария произошла 24 сентября в направлении Будапешт-Солнок.

В Венгрии вблизи города Абонь микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли пятеро человек, в том числе украинцы.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает "Mukachevo.net".

ДТП произошло примерно в 16:40 в пятницу, 24 сентября. Столкновение транспортных средств случилось в направлении Будапешт-Солнок на 89-м километре трассы М4.

На момент аварии в микроавтобусе находились трое граждан Венгрии и двое украинцев, один из которых имел двойное гражданство. Никто из пассажиров автобуса в результате ДТП не выжил. Что касается водителя грузового автомобиля, то он практически не пострадал.

Никому из пассажиров микроавтобума не удалось выжить

По его словам, микроавтобус въехал в заднюю часть грузовика, когда тот остановился через автомобили впереди, котрые также прекратили движение.

В микроавтобусе было пять человек

"Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", — говорит водитель грузового транспорта.

Водитель грузовика не смог помочь пассажирам

Сразу после того, как микроавтобус врезался в транспортное средство, которое был впереди, его водитель вышел из кабины, однако пассажирам уже ничем нельзя было помочь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 сентября возле Житомира в ДТП попал автобус из Польши "Ченстохова-Мариуполь", в результате чего погиб один из водителей, еще 11 пассажиров пострадали.