В Польше разбилось авто с украинцами: BMW разорвало пополам (фото)

По неподтвержденной пока информации, двое погибших в Польше были супругами

В среду, 29 сентября, около 21:00 в Польше вблизи Лодзя произошла смертельная авария с гражданами Украины: трое человек погибли, четвертый — в больнице.

Как передает "Укринформ" со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства, водитель BMW по неизвестной пока причине потерял контроль над авто и въехал в электрический столб. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам.

Двое парней в возрасте 23 и 25 лет, а также 23-летняя девушка погибли на месте. Еще одну пострадавшую — 25-летнюю украинку — с различными травмами увезла скорая. По предварительной информации, двое погибших были супругами.

Дело расследует местная полиция, информации о состоянии выжившей украинки пока нет.

В результате столкновения погибло три человека

Напомним, в Черниговской области на 55 километре международной автодороги "Копти-Глухов-Бачевск" 29 сентября произошла смертельная авария, в результате которой от одного из авто практически ничего не осталось.

Также мы сообщали, что в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины.