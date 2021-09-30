Укр

В Польше разбилось авто с украинцами: BMW разорвало пополам (фото)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Автомобиль с украинцами разлетелся на две части Новость обновлена 30 сентября 2021, 13:17
Автомобиль с украинцами разлетелся на две части

По неподтвержденной пока информации, двое погибших в Польше были супругами

В среду, 29 сентября, около 21:00 в Польше вблизи Лодзя произошла смертельная авария с гражданами Украины: трое человек погибли, четвертый — в больнице.

Как передает "Укринформ" со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства, водитель BMW по неизвестной пока причине потерял контроль над авто и въехал в электрический столб. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. 

Двое парней в возрасте 23 и 25 лет, а также 23-летняя девушка погибли на месте. Еще одну пострадавшую — 25-летнюю украинку — с различными травмами увезла скорая. По предварительной информации, двое погибших были супругами. 

Дело расследует местная полиция, информации о состоянии выжившей украинки пока нет.

В результате столкновения погибло три человека
В результате столкновения погибло три человека

Напомним, в Черниговской области на 55 километре международной автодороги "Копти-Глухов-Бачевск" 29 сентября произошла смертельная авария, в результате которой от одного из авто практически ничего не осталось.

Также мы сообщали, что в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины. 

Теги:
#Польша #ДТП #Украинцы в Польше #Лодзь
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