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На Чернігівщині іноземець влетів у фуру: від авто нічого не залишилося (фото)

Автор
Олена Волкова
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Удар був такої сили, що від легковика майже нічого не залишилося Новина оновлена 29 вересня 2021, 09:39
Удар був такої сили, що від легковика майже нічого не залишилося

33-річний водій легковика вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою

У Чернігівській області на 55 кілометрі міжнародної автодороги "Кіпті-Глухів-Бачівськ" 29 вересня відбулася смертельна аварія, в результаті якої від одного з авто практично нічого не залишилося.

За інформацією облуправління поліції, в Ніжинському районі лоб в лоб зіткнулися легковик під керуванням 33-річного іноземця та вантажівка з причепом, за кермом якої перебував 35-річний житель Київської області.

Імовірно, легковик вилетів на зустрічну смугу: удар був такої сили, що від цього авто практично нічого не залишилося, а вантажівка злетіла в кювет і перекинулася.

Іноземець влетів у фуру в Чернігівській області
Іноземець влетів у фуру в Чернігівській області

Іноземця в критичному стані забрали до лікарні, однак врятувати його, на жаль, не вдалося. А 35-річний українець після огляду від госпіталізації відмовився.

На місці працюють слідчі, які з’ясовують всі обставини смертельної аварії.

Як повідомлялося раніше, в Угорщині мікроавтобус врізався у вантажівку. Внаслідок події загинули п’ятеро людей, серед яких двоє громадян України. Водій вантажівки при цьому не постраждав.

Теги:
#ДТП #Чернігівщина #Вантажівка #Іноземець
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