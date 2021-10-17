Автомобиль слетел в ров и перевернулся: в Польше в ДТП погибла 19-летняя украинка (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 30
Водитель и другие пассажиры машины не пострадали
В Любушском воеводстве на западе Польши ночью в субботу, 16 октября, в ров слетел автомобиль с украинцами. Погибла 19-летняя девушка.
Об этом сообщило издание Gazeta Lubuska.
Трагическое ДТП произошло на трассе между селами Будзехув-Ясень с автомобилем Nissan, за рулем которого ехал 31-летний украинец. В какой-то момент машина по непонятным причинам вылетела на встречную полосу, съехала в канаву и перевернулась.
В результате аварии погибла 19-летняя гражданка Украины. Спасти девушку не помогли даже реанимационные действия. При этом водитель и другие пассажиры автомобиля не пострадали.
На месте работали медики, пожарные, дорожная служба и полиция. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: OSP Jasien
Напомним, смертельная авария с украинцами произошла в конце сентября в польском Лодзе. Тогда автомобиль по неизвестным причинам въехал в электрический столб, в результате чего погибли три человека, а еще один попал в реанимацию.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Опольском воеводстве пассажирский автобус с украинцами врезался в грузовик. Пострадали как минимум пять человек.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-