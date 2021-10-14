Машина всмятку: в Польше разбился автобус с украинцами (фото)

Из-за ДТП шоссе было перекрыто несколько часов

Ранним утром 14 октября на одной из польских автострад произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало минимум пять украинцев.

Детали инцидента сообщает местное издание "NTO".

Авария произошла в Опольском воеводстве, неподалеку села Магнушовице. Согласно имеющейся информации, пассажирский автобус и большая фура двигались по одной полосе, однако в какой-то момент им не удалось избежать столкновения.

В аварии пострадало пятеро человек

В результате ДТП передняя часть автобуса, в котором ехало восемь граждан Украины, оказалась раздробленной "всмятку". В местной полиции отмечают, что травмы различной тяжести получило пятеро пассажиров, но погибших нет.

Передняя часть микроавтобуса разбита вхлам

У фуры лишь слегка пострадали задние габариты

После того, как автомобили столкнулись, они оказались на аварийной полосе. Из-за этого на несколько часов пришлось перекрыть движение по правой полосе автострады А4, которая ведет по направлению к Вроцлаву.

По состоянию на 11 утра по киевскому времени движение на трассе уже полностью восстановили.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на днях ДТП с автобусом произошло и в Полтавской области. Многих пострадавших пришлось эвакуировать через лобовое стекло.

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