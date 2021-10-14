Машина всмятку: в Польщі розбився автобус з українцями (фото)

Через ДТП шоссе було перекритим кілька годин

Рано вранці 14 жовтня на одній із польських автострад сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждало мінімум п’ять українців.

Деталі інциденту повідомляє місцеве видання "NTO".

Аварія сталася в Опольському воєводстві, неподалік села Магнушовіце. Згідно з наявною інформацією, пасажирський автобус і велика фура рухалися однією смугою, однак в якийсь момент їм не вдалося уникнути зіткнення.

В аварії постраждало п’ятеро осіб

В результаті ДТП передня частина автобуса, в якому їхало вісім громадян України, виявилася роздробленою вщент. У місцевій поліції зазначають, що травми різної тяжкості отримало п’ятеро пасажирів, але загиблих немає.

Передня частина мікроавтобуса повністю розбита

У фури лише злегка постраждали задні ліхтарі

Після того, як автомобілі зіткнулися, вони опинилися на аварійній смузі. Через це на кілька годин довелося перекрити рух по правій смузі автостради А4, яка веде у напрямку до Вроцлава.

Станом на 11 ранку за київським часом рух на трасі вже повністю відновили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на днях ДТП з автобусом відбулося і в Полтавській області. Багатьох постраждалих довелося евакуювати через лобове скло.

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