Трьох затиснуло в понівеченій машині: на Дніпропетровщині сталася смертельна аварія (фото, відео)

В автомобілі знаходилося чотири людини. Один з пасажирів відбувся переляком, а от іншим пощастило менше.

Неподалік від села Привільне, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області автомобіль Skoda злетів з дороги та врізався в дерево. В результаті події троє людей опинилися затиснутими в салоні.

Про це інформує пресслужба регіонального підрозділу ДСНС.

Пригода сталася на трасі "Дніпро-Нікополь". В автомобілі знаходилося чотири особи, проте від зіткнення одного з них викинуло з салону. Решту ж довелося звільняти рятувальникам.

Чоловік 2003 року народження, якого викинуло з авто, відбувся незначними травмами та від госпіталізації відмовився. Двох жінок у віці 41 і 18 років після звільнення з салону відправили в лікарню каретами швидкої допомоги.

Ще одного чоловіка 1982 року народження врятувати не вдалося.

Як видно на фото і відео з місця події, автомобіль перевернуло на бік, а удар швидше за все припав в область даху.

ДТП в Дніпропетровській області

Аварія сталася біля села Привільне

Привільне на мапі

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