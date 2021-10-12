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У Львові помер чоловік, якого 10 днів рятували після загадкової НП з поїздом

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Геннадій Нечай Новина оновлена 12 жовтня 2021, 18:16
Геннадій Нечай

Чому чоловік впав з моста поки не встановлено.

У Львові помер чоловік, якого 2 жовтня загадковим чином збив поїзд. Потерпілий протягом десяти днів перебував в комі в дуже важкому стані.

Про це інформує ZAXID.net.

Як повідомлялося, 31-річний Геннадій Нечай працював кур’єром в одному з міських супермаркетів. У той нещасливий день він повертався додому за звичним маршрутом через міст на вулиці Княгині Ольги, який з серпня знаходиться на ремонті. На час будівельних робіт з моста зняли поручні та огорожі, а тому не виключено, що чоловік випадково зірвався вниз, де потрапив під потяг.

Внаслідок події Нечай отримав важкі травми. Від удару він отримав перелом в основі черепа, крім того, йому розтрощило таз і відрізало руку.

Про смерть чоловіка стало відомо 12 жовтня від його знайомих, після події він так і не прийшов до тями.

Видання повідомляє, що після події на мосту поставили знак попереджає про небезпеку, а також додаткові огорожі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі посеред дня зіткнулися п’ять автомобілів. Про загиблих і потерпілих не повідомлялося, проте через аварію рух було ускладнено.

Теги:
#ДТП #Львів #Поїзд
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