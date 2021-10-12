Во Львове умер мужчина, которого 10 дней спасали после загадочного ЧП с поездом

Почему мужчина свалился с моста пока не установлено.

Во Львове умер мужчина, которого 2 октября загадочным образом сбил поезд. Пострадавший в течение десяти дней находился в коме в очень тяжелом состоянии.

Об этом информирует ZAXID.net.

Как сообщалось, 31-летний Геннадий Нечай работал курьером в одном из городских супермаркетов. В тот злополучный день он возвращался домой по привычному маршруту через мост на улице Княгини Ольги, который с августа находится на ремонте. На время строительных работ с моста сняли перила и ограждения, а потому не исключено, что мужчина случайно сорвался вниз, где попал под поезд.

Вследствие происшествия Нечай получил тяжелые травмы. От удара он получил перелом в основании черепа, кроме того ему раздробило таз и отрезало руку.

О смерти мужчины стало известно 12 октября от его знакомых, после происшествия он так и не пришел в сознание.

Издание сообщает, что после происшествия на мосту поставили знак предупреждающий об опасности, а также дополнительные ограждения.

Как сообщалось ранее, в Одессе посреди дня столкнулись пять автомобилей. О погибших и пострадавших не сообщалось, однако из-за аварии движение было затруднено.