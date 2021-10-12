"Ефект доміно": у Одесі посеред дня зіштовхнулися п'ять автомобілів (відео)

Ситуація на дорогах Одеси дуже складна

У Одесі на вулиці Балківській посеред дня у вівторок, 12 жовтня, сталася аварія за участю пʼяти автомобілів. На місці працюють два екіпажі патрульних, а рух по дорозі суттєво ускладнений.

Про це повідомляє місцевий "7 канал" у Telegram.

Зазначається, що на Балківській (Суворовський район) для автомобілів спрацював "ефект доміно". Один в одного вʼїхали Hyundai, Audi і ще три машини. Про постраждалих та загиблих інформації немає. Відомо лише, що всі обставини аварії на місці зʼясовують два екіпажі патрульної поліції.

"Поспішати їм усім вже нікуди, так що шукати винуватого і розтягувати покручене залізо будуть довго", — йдеться у повідомленні.

Судячи з кадрів на місті аварії суттєво ускладнений рух, адже розбиті автомобілі разом з машинами поліцейських припарковані прямо посеред дороги. Інші транспортні засоби намагаються маневрувати між ними, щоб не застрягнути у заторі остаточно.

До слова, у коментарях під відео користувачі мережі повідомили, що зранку неподалік від вулиці Балківської відбулася ще одна ДТП, однак її оформлення затягнулося на дуже довго.

Деяким аварія з пʼятьма автомобілями одразу нагадала Індію, а інші просто посміялися з ситуації.

Варто зазначити, що у цьому ж районі Одеси сьогодні спостерігається дуже складна ситуація на дорогах. Буквально увесь Приморський район та Молдаванка "світять" червоним, що означає, що рух дорогами йде дуже повільно і Одеса буквально застрягла у заторах.

Ситуація на дорогах у Одесі 12 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в ніч на 10 жовтня у Києві на Броварському проспекті сталася потрійна ДТП — Volkswagen влетів ззаду у пасажирський автобус на величезній швидкості, внаслідок чого постраждали 9 осіб. Пізніше зʼявилося відео моменту цієї аварії.