Укр

"Эффект домино": в Одессе посреди дня столкнулись пять автомобилей (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
132
В Одессе авария с 5 автомобилями Новость обновлена 12 октября 2021, 16:10
В Одессе авария с 5 автомобилями

Ситуация на дорогах Одессы очень сложная

В Одессе на улице Балковской в середине дня во вторник, 12 октября, произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают два экипажа патрульных, а движение по дороге существенно затруднено.

Об этом сообщает местный "7 канал" в Telegram.

Отмечается, что на Балковской (Суворовский район) для автомобилей сработал "эффект домино". Друг в друга въехали Hyundai, Audi и еще три машины. О пострадавших и погибших информации нет. Известно лишь, что все обстоятельства аварии на месте выясняют два экипажа патрульной полиции.

"Спешить им всем уже некуда, так что искать виноватого и растягивать покореженное железо будут долго", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, на месте аварии существенно затруднено движение, ведь разбитые автомобили вместе с машинами полицейских припаркованные прямо посреди дороги. Другие транспортные средства пытаются маневрировать между ними, чтобы не застрять в пробке окончательно.

К слову, в комментариях под видео пользователи сети сообщили, что утром недалеко от улицы Балковской произошло еще одно ДТП, однако его оформление затянулось на очень долго.

Некоторым авария с пятью автомобилями сразу напомнила Индию, а другие просто посмеялись из ситуации.

Стоит отметить, что в Одессе сегодня наблюдается очень сложная ситуация на дорогах. Буквально весь Приморский район и Молдаванка "светятся" красным, что означает, что движение по дорогам идет очень медленно и Одесса буквально застряла в пробках.

Ситуация на дорогах в Одессе 12 октября
Ситуация на дорогах в Одессе 12 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 10 октября в Киеве на Броварском проспекте произошла тройная ДТП — Volkswagen влетел сзади в пассажирский автобус на большой скорости, в результате чего пострадали 9 человек. Позже появилось видео момента этой аварии.

Теги:
#Одесса #ДТП
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Политика
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Трое из двух десятков умерших были полностью привиты от коронавируса
На Харьковщине от коронавируса умерли вакцинированные люди: что известно
Дата публикации
Категория
Самолет в небе Украины.
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист запутался в показаниях
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется