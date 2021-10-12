"Эффект домино": в Одессе посреди дня столкнулись пять автомобилей (видео)

Ситуация на дорогах Одессы очень сложная

В Одессе на улице Балковской в середине дня во вторник, 12 октября, произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают два экипажа патрульных, а движение по дороге существенно затруднено.

Об этом сообщает местный "7 канал" в Telegram.

Отмечается, что на Балковской (Суворовский район) для автомобилей сработал "эффект домино". Друг в друга въехали Hyundai, Audi и еще три машины. О пострадавших и погибших информации нет. Известно лишь, что все обстоятельства аварии на месте выясняют два экипажа патрульной полиции.

"Спешить им всем уже некуда, так что искать виноватого и растягивать покореженное железо будут долго", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, на месте аварии существенно затруднено движение, ведь разбитые автомобили вместе с машинами полицейских припаркованные прямо посреди дороги. Другие транспортные средства пытаются маневрировать между ними, чтобы не застрять в пробке окончательно.

К слову, в комментариях под видео пользователи сети сообщили, что утром недалеко от улицы Балковской произошло еще одно ДТП, однако его оформление затянулось на очень долго.

Некоторым авария с пятью автомобилями сразу напомнила Индию, а другие просто посмеялись из ситуации.

Стоит отметить, что в Одессе сегодня наблюдается очень сложная ситуация на дорогах. Буквально весь Приморский район и Молдаванка "светятся" красным, что означает, что движение по дорогам идет очень медленно и Одесса буквально застряла в пробках.

Ситуация на дорогах в Одессе 12 октября

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 10 октября в Киеве на Броварском проспекте произошла тройная ДТП — Volkswagen влетел сзади в пассажирский автобус на большой скорости, в результате чего пострадали 9 человек. Позже появилось видео момента этой аварии.