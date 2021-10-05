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Львів’янин мало не загинув внаслідок загадкової НП з поїздом: поліція про це мовчить (фото 18+)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Міст на вулиці Княгині Ольги під яким чоловіка збив поїзд Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:07
Міст на вулиці Княгині Ольги під яким чоловіка збив поїзд

Друзі постраждалого розповіли, що він кожен день йшов додому однієї і тієї ж дорогою.

У Львові під мостом на вулиці Княгині Ольги поїзд збив чоловіка. Це виявився кур’єр одного з супермаркетів, який повертався з роботи. Невідомо, що послужило причиною НП.

Про те, що трапилося стало відомо з публікації ZAXID.NET.

Як стверджують у виданні — потерпілий Геннадій Нечай в комі, у важкому стані. У нього зламана основа черепа, роздроблений таз і ампутована рука. Водій поїзда бачив чоловіка на рейках, але не зміг загальмувати до наїзду на нього. Надзвичайна подія сталася ще рано вранці суботи, але правоохоронці про неї не повідомляли.

Геннадій Нечай постраждав в результаті наїзду поїзда
Геннадій Нечай постраждав в результаті наїзду поїзда

Попередньо — чоловік міг впасти з моста, під яким його збив поїзд. Цей міст закритий на ремонт з серпня, на ньому демонтували поручні, відокремили пішохідну частину від проїжджої бетонними блоками і натягнули загороджувальну стрічку.

Так міст виглядав на початку робіт
Так міст виглядав на початку робіт

Друзі постраждалого повідомляють, що на мосту немає ні огорожі, ні попереджувального знаку.

Край моста в жовтні
Край моста в жовтні

На Франківщині райадміністрації Львова стверджують, що для велосипедистів (а потерпілий був з велосипедом) і пішоходів відвели на дорозі окрему смугу руху.

Поліція розпочала слідство за статтею "порушення експлуатації залізничного транспорту".

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі водій збив сім з маленькою дитиною — дівчинка не вижила.

Теги:
#Львів #Аварія #Поїзд #Кома
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