Львів’янин мало не загинув внаслідок загадкової НП з поїздом: поліція про це мовчить (фото 18+)
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Друзі постраждалого розповіли, що він кожен день йшов додому однієї і тієї ж дорогою.
У Львові під мостом на вулиці Княгині Ольги поїзд збив чоловіка. Це виявився кур’єр одного з супермаркетів, який повертався з роботи. Невідомо, що послужило причиною НП.
Про те, що трапилося стало відомо з публікації ZAXID.NET.
Як стверджують у виданні — потерпілий Геннадій Нечай в комі, у важкому стані. У нього зламана основа черепа, роздроблений таз і ампутована рука. Водій поїзда бачив чоловіка на рейках, але не зміг загальмувати до наїзду на нього. Надзвичайна подія сталася ще рано вранці суботи, але правоохоронці про неї не повідомляли.
Попередньо — чоловік міг впасти з моста, під яким його збив поїзд. Цей міст закритий на ремонт з серпня, на ньому демонтували поручні, відокремили пішохідну частину від проїжджої бетонними блоками і натягнули загороджувальну стрічку.
Друзі постраждалого повідомляють, що на мосту немає ні огорожі, ні попереджувального знаку.
На Франківщині райадміністрації Львова стверджують, що для велосипедистів (а потерпілий був з велосипедом) і пішоходів відвели на дорозі окрему смугу руху.
Поліція розпочала слідство за статтею "порушення експлуатації залізничного транспорту".
Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі водій збив сім з маленькою дитиною — дівчинка не вижила.
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