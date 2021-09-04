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У реанімації Запоріжжя померла 5-річна дівчинка: її з батьками збив на Хортиці п’яний водій

Автор
Г. Лубенець
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Місце аварії Новина оновлена 04 вересня 2021, 15:35
Місце аварії

Дівчинку доставили в лікарню, проте врятувати її не вдалося.

У неділю, 29 серпня, на Хортиці в Запоріжжі п’яний водій збив сім’ю з п’ятирічною дитиною. Майже тиждень лікарі боролися за життя постраждалої дівчинки, проте в суботу стало відомо, що вона померла.

Про це повідомляє телеграм-канал "Це Запоріжжя ".

"На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати маленьку Уляну, яку разом з батьками на минулих вихідних збив п’яний водій на Хортиці", — сказано в повідомленні.

Згідно з даними поліції, аварія сталася на ділянці дороги між кафе "Козацьке подвір’я" та готелем "Пектораль". Водій легковика Honda Accord перебуваючи за кермом у стані сп’яніння перевищив швидкість і допустив наїзд на пішоходів. У його крові зафіксували 1,6 проміле алкоголю.

Після ДТП дівчинку перевезли в обласну лікарню у вкрай важкому стані.

Мама дитини Дар’я Покровська теж отримала важкі травми.

Водієві автомобіля після цього світить від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням прав на термін до трьох років.

Як повідомлялося раніше, в Києві на Гостомельському шосе зіткнулися два автомобілі. Один з них після зіткнення загорівся, а його водій згорів живцем.

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