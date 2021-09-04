В реанимации Запорожья умерла 5-летняя девочка: ее с родителями сбил на Хортице пьяный водитель
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Девочку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
В воскресенье, 29 августа, на Хортице в Запорожье пьяный водитель сбил семью с пятилетним ребенком. Почти неделю врачи боролись за жизнь пострадавшей девочки, однако в субботу стало известно, что она скончалась.
Об это сообщает телеграм-канал "Это Запорожье".
"К большому сожалению, врачи не смогли спасти маленькую Ульяну которую вместе с родителями на прошлых выходных сбил пьяный водитель на Хортице", — сказано в сообщении.
Согласно данным полиции, авария случилась на участке дороги между кафе "Казацкое подворье" и отелем "Пектораль". Водитель легковушки Honda Accord находясь за рулем в состоянии опьянения превысил скорость и допустил наезд на пешеходов. В его крови зафиксировали 1,6 промилле алкоголя.
После ДТП девочку перевезли в областную больницу в крайне тяжелом состоянии.
Мама ребенка Дарья Покровская тоже получила тяжелые травмы.
Водителю автомобиля после этого светит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
Как сообщалось ранее, в Киеве на Гостомельском шоссе столкнулись два автомобиля. Один из них после столкновения воспламенился, а его водитель сгорел заживо.
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