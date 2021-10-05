Львовянин чуть не погиб вследствие загадочного ЧП с поездом: полиция об этом молчит (фото 18+)

Друзья пострадавшего рассказали, что он каждый день шел домой одной и той же дорогой.

Во Львове под мостом на улице Княгини Ольги поезд сбил мужчину. Это оказался курьер одного из супермаркетов, который возвращался с работы. Неизвестно, что послужило причиной ЧП.

Про случившееся стало известно из публикации ZAXID.NET.

Как утверждают в издании — пострадавший Геннадий Нечай в коме, в тяжелом состоянии. У него сломано основание черепа, раздроблен таз и ампутирована рука. Водитель поезда видел мужчину на рельсах, но не смог затормозить до наезда на него. ЧП произошло еще ранним утром субботы, но правоохранители о нем не сообщали.

Геннадий Нечай пострадал в результате наезда поезда

Предварительно — мужчина мог упасть с моста, под которым его сбил поезд. Этот мост закрыт на ремонт с августа, на нем демонтировали перила, отделили пешеходную часть от проезжей бетонным блоками и натянули заградительную ленту.

Так мост выглядел в начале работ

Друзья пострадавшего сообщают, что на мосту нет ни ограды, ни предупреждающего знака.

Край моста в октябре

Во Франковской райадминистрации Львова утверждают, что для велосипедистов (а пострадавший был с велосипедом) и пешеходов отвели на дороге отдельную полосу движения.

Полиция начала следствие по статье "нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье водитель сбил семь с маленьким ребенком — девочка не выжила.