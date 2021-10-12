Троих зажало в покореженной машине: на Днепропетровщине произошла смертельная авария (фото, видео)
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В автомобиле находилось четыре человека. Один из них отделался испугом, а вот остальным повезло меньше.
Неподалеку от села Привольное, что в Никопольском районе Днепропетровской области автомобиль Skoda слетел с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия трое человек оказались зажатыми в салоне.
Об этом информирует пресс-служба регионального подразделения ГСЧС.
Происшествие произошло на трассе "Днепр-Никополь". В автомобиле находилось четыре человека, однако от столкновения одного из них выбросило из салона. Остальных же пришлось освобождать спасателям.
Мужчина 2003 года рождения, которого выбросило из авто, отделался незначительными травмами и от госпитализации отказался. Двух женщин в возрасте 41 и 18 лет после освобождения из салона отправили в больницу каретами скорой помощи.
Еще одного мужчину 1982 года рождения спасти не удалось.
Как видно на фото и видео с места происшествия, автомобиль перевернуло на бок, а удар скорее всего пришелся в область крыши.
Как сообщалось ранее, во Львове умер мужчина, которого сбил поезд. Врачи боролись за его жизнь десять дней, однако их усилия не увенчались успехом.
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