Укр

Троих зажало в покореженной машине: на Днепропетровщине произошла смертельная авария (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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ДТП
ДТП

В автомобиле находилось четыре человека. Один из них отделался испугом, а вот остальным повезло меньше.

Неподалеку от села Привольное, что в Никопольском районе Днепропетровской области автомобиль Skoda слетел с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия трое человек оказались зажатыми в салоне.

Об этом информирует пресс-служба регионального подразделения ГСЧС.

Происшествие произошло на трассе "Днепр-Никополь". В автомобиле находилось четыре человека, однако от столкновения одного из них выбросило из салона. Остальных же пришлось освобождать спасателям.

Мужчина 2003 года рождения, которого выбросило из авто, отделался незначительными травмами и от госпитализации отказался. Двух женщин в возрасте 41 и 18 лет после освобождения из салона отправили в больницу каретами скорой помощи.

Еще одного мужчину 1982 года рождения спасти не удалось.

Как видно на фото и видео с места происшествия, автомобиль перевернуло на бок, а удар скорее всего пришелся в область крыши.

ДТП в Днепропетровской области
ДТП в Днепропетровской области
Авария произошла возле села Привольное
Авария произошла возле села Привольное
Привольное на карте
Привольное на карте

Как сообщалось ранее, во Львове умер мужчина, которого сбил поезд. Врачи боролись за его жизнь десять дней, однако их усилия не увенчались успехом.

Теги:
#ДТП #Днепропетровская область #ГСЧС
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