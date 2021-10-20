Укр

В крупной аварии на трассе Киев-Одесса погибли три человека, есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Авария на дороге Киев — Одесса возле поселка Любашевка Новость обновлена 20 октября 2021, 09:35
Авария на дороге Киев — Одесса возле поселка Любашевка

На автотрассе Киев — Одесса в результате ДТП погибли три человека.

В среду, 20 октября, около 05:00 в Одесской области на трассе возле поселка Любашевка произошло смертельное ДТП.

Как сообщает полиция области в Facebook, столкнулись два грузовых и три легковых автомобиля.

В результате аварии погибли трое человек. Кроме того, в полиции отметили, что общее количество пострадавших уточняется. Некоторые СМИ сообщают о двух десятках травмированных.

Известно, что происшествие произошло на 313 километре трассы Киев — Одесса, на этом участке ограничено движение транспорта. Водителей просят обратить внимание, что сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Вся информация о причинах и последствиях аварии устанавливается правоохранителями.

Стоит отметить, что 17 октября в западной части Польши в ДТП попал автомобиль с украинцами, в результате чего погибла 19-летняя девушка.

А 14 октября в Вышгороде, что под Киевом столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

Теги:
#ДТП #Авария #Полиция
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