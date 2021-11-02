В смертельном ДТП на Кировоградщине погибли юные спортсмены и их тренер: подробности (фото, видео)
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В дорожной аварии погибли трое детей и их тренер, возвращавшихся с соревнований
В Кировоградской области минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Там на дороге лоб в лоб столкнулись легковушка КИА и грузовик Renault. В результате аварии погибли четыре человека: трое детей и один взрослый.
Погибшие — тренер Руслан Тодорашко, его подопечные — 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник, а также спортивный судья 16-летний Даниил Перец. Все они — жители Кривого Рога и возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице.
Что говорят в полиции и ГСЧС
По данным полиции Кировоградской области, ДТП произошло 1 ноября в 00:10 на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье на территории Долинской территориальной громады.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault", — говорится в сообщении.
Согласно полицейской сводке, в результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет, погибли на месте происшествия.
"Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
"Обстоятельства ДТП устанавливают следователи", — добавили в полиции.
В ГСЧС опубликовали фото с места ДТП, согласно которым в результате удара легковой автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.
Легковушку так покорежило, что спасателям пришлось с помощью инструментов деблокировать тела погибших.
Подробности аварии, версия водителя фуры
Водитель фуры, с которой столкнулась КИА, утверждает, что пытался избежать столкновения, однако, по его словам, легковушка вылетела на встречную слишком неожиданно и стремительно, передает "Суспільне".
"Легковушка на большой скорости фактически выехала на обочину дороги и мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно водитель машины заснул, не знаю. Я сразу вызвал на место происшествия полицию, легковой автомобиль лежал перевернутый на крыше", — рассказал мужчина.
По словам водителя грузовика, в аварии он не пострадал, однако имеет синяк под глазом.
"Это отец одного из погибших. Он не разобрался сразу в ситуации, бросился на меня, думал, что здесь я виноват. А они ехали где-то перед ними", — пояснил он.
Сомнения и догадки
Вместе с тем появились сомнения в версии, озвученной водителем грузовика. Так, пользователи сети, узнавшие об аварии и посмотревшие фотографии с места ДТП, задаются вопросом, действительно ли водитель легковушки выехал на встречную полосу, а не наоборот. В частности, их сомнения основываются на местоположении грузовика, который как раз и окончил движение на встречной полосе, а также его тормозном следе.
Под этим постом разразилась целая дискуссия, в которой преимущественно пользователи сети разделились на три лагеря: одни поддерживают автора и усматривают вину водителя грузовика, другие считают, что при рассказанной им версии событий как раз так и должно все быть, а третьи апеллируют к недостаточности фактов, включая фото, и призывают дождаться выводов экспертизы.
Погибли юные спортсмены, их тренер и молодой спортивный судья
О том, кто именно погиб в аварии, сообщили в Национальной федерации киокушинкай каратэ Украины.
"Трагически оборвалась жизнь спортсменов, судьи и тренера НФККУ:
Судья
Перец Даниил
Спортсмены:
Улитко Анастасия – 06.10.2009
Куропятник Артем – 21.10.2010
Тренер:
Тодорашко Руслан Николаевич
Президиум федерации, руководители клубов и организаций НФККУ выражают свои соболезнования родным и близким. Это очень тяжелая потеря", — говорится в сообщении.
Как отмечает "Суспільне", тренер Руслан Тодорашко, погибший в аварии, работал в спортивной школе №2 в Кривом Роге и по словам ее руководителя, "воспитал и чемпионов Украины, и призеров Украины".
Как сообщалось,21 октября в Киеве авто каршеринга влетело в грузовик на полной скорости.
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