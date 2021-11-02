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В смертельном ДТП на Кировоградщине погибли юные спортсмены и их тренер: подробности (фото, видео)

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Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Дорожная авария унесла жизни мужчины и трех детей 11, 12 и 16 лет
Дорожная авария унесла жизни мужчины и трех детей 11, 12 и 16 лет

В дорожной аварии погибли трое детей и их тренер, возвращавшихся с соревнований

В Кировоградской области минувшей ночью произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Там на дороге лоб в лоб столкнулись легковушка КИА и грузовик Renault. В результате аварии погибли четыре человека: трое детей и один взрослый.

Погибшие — тренер Руслан Тодорашко, его подопечные — 12-летняя Анастасия Улитко и 11-летний Артем Куропятник, а также спортивный судья 16-летний Даниил Перец. Все они — жители Кривого Рога и возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице.

Что говорят в полиции и ГСЧС

По данным полиции Кировоградской области, ДТП произошло 1 ноября в 00:10 на автодороге Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье на территории Долинской территориальной громады.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "КИА Sportage" во время совершения маневра обгона двигавшегося впереди транспортного средства допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с грузовиком Renault", — говорится в сообщении.

Согласно полицейской сводке, в результате происшествия 46-летний водитель КИА и трое несовершеннолетних пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет, погибли на месте происшествия.

"Личности погибших установлены. Все они жители Кривого Рога Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

"Обстоятельства ДТП устанавливают следователи", — добавили в полиции.

В ГСЧС опубликовали фото с места ДТП, согласно которым в результате удара легковой автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

Работы по деблокированию тел на месте аварии
Работы по деблокированию тел на месте аварии
Работы по деблокированию тел на месте аварии
Работы по деблокированию тел на месте аварии

Легковушку так покорежило, что спасателям пришлось с помощью инструментов деблокировать тела погибших.

Машину после удара перевернуло на крышу
Машину после удара перевернуло на крышу
Двери автомобиля заклинило
Двери автомобиля заклинило

Подробности аварии, версия водителя фуры

Водитель фуры, с которой столкнулась КИА, утверждает, что пытался избежать столкновения, однако, по его словам, легковушка вылетела на встречную слишком неожиданно и стремительно, передает "Суспільне".

Грузовик оставался на места аварии и на следующий день
Грузовик оставался на места аварии и на следующий день

"Легковушка на большой скорости фактически выехала на обочину дороги и мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно водитель машины заснул, не знаю. Я сразу вызвал на место происшествия полицию, легковой автомобиль лежал перевернутый на крыше", — рассказал мужчина.

После удара из легковушки вылетели личные вещи погибших
После удара из легковушки вылетели личные вещи погибших

По словам водителя грузовика, в аварии он не пострадал, однако имеет синяк под глазом.

Водитель грузовика в аварии не пострадал, но был бит отцом одного из погибшихчил
Водитель грузовика в аварии не пострадал, но был бит отцом одного из погибшихчил

"Это отец одного из погибших. Он не разобрался сразу в ситуации, бросился на меня, думал, что здесь я виноват. А они ехали где-то перед ними", — пояснил он.

Сомнения и догадки

Вместе с тем появились сомнения в версии, озвученной водителем грузовика. Так, пользователи сети, узнавшие об аварии и посмотревшие фотографии с места ДТП, задаются вопросом, действительно ли водитель легковушки выехал на встречную полосу, а не наоборот. В частности, их сомнения основываются на местоположении грузовика, который как раз и окончил движение на встречной полосе, а также его тормозном следе.

Под этим постом разразилась целая дискуссия, в которой преимущественно пользователи сети разделились на три лагеря: одни поддерживают автора и усматривают вину водителя грузовика, другие считают, что при рассказанной им версии событий как раз так и должно все быть, а третьи апеллируют к недостаточности фактов, включая фото, и призывают дождаться выводов экспертизы.

Погибли юные спортсмены, их тренер и молодой спортивный судья

О том, кто именно погиб в аварии, сообщили в Национальной федерации киокушинкай каратэ Украины.

"Трагически оборвалась жизнь спортсменов, судьи и тренера НФККУ:

Судья

Перец Даниил

Спортсмены:

Улитко Анастасия – 06.10.2009

Куропятник Артем – 21.10.2010

Тренер:

Тодорашко Руслан Николаевич

Президиум федерации, руководители клубов и организаций НФККУ выражают свои соболезнования родным и близким. Это очень тяжелая потеря", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Суспільне", тренер Руслан Тодорашко, погибший в аварии, работал в спортивной школе №2 в Кривом Роге и по словам ее руководителя, "воспитал и чемпионов Украины, и призеров Украины".

Как сообщалось,21 октября в Киеве авто каршеринга влетело в грузовик на полной скорости.

Теги:
#ДТП #Дети #Погибшие #Спортсмены
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