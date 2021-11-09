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У Києві на швидкості протаранили патрульного, який оформляв ДТП: ексклюзивні фото з місця

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ДТП у Києві Новина оновлена 09 листопада 2021, 07:34
ДТП у Києві

Патрульний оформляв ДТП та був затиснутий двома автомобілями.

У Києві 9 листопада в районі Святошино сталася ДТП, в якій постраждав поліцейський.

Подія сталася ввечері на перехресті проспекту Перемоги з бульваром Вернадського.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", який побував на місці, все почалося з незначної аварії.

Водій "Рено", рухаючись у лівій смузі у напрямку проспекту Паладіна, наздогнав "БМВ", що був попереду, внаслідок чого сталося зіткнення.

Після чого водії зупинилися, увімкнули аварійну сигналізацію, викликали правоохоронців для оформлення матеріалів пригоди. Згодом, коли прибув наряд і один із патрульних опинився між машинами, раптом у задню частину "Рено" на повному ході врізався "Хюндай".

Поліцейського затисло між машинами, він був травмований. На місце події прибули кілька карет швидкої, рятувальники. Потерпілого було госпіталізовано, про характер травм дізнатися не вдалося.

Події ніхто з правоохоронців не коментував. За непідтвердженими офіційними даними, водій позашляховика "Хюндай" з місця події втік.

З джерел Ddtp.kiev.ua стало відомо, що крім патрульного постраждав ще один водій.

ДТП у Києві 9 листопада
ДТП у Києві 9 листопада
Аварія сталася на перехресті проспекту Перемоги з бульваром Вернадського
Аварія сталася на перехресті проспекту Перемоги з бульваром Вернадського
В аварії постраждав поліцейський
В аварії постраждав поліцейський
Окрім патрульного постраждав ще один водій.
Окрім патрульного постраждав ще один водій.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Зазначимо, що в ніч на 7 листопада в Києві сталася ДТП із мотоциклістом, внаслідок якої постраждав водій Lexus.

А 6 листопада під Миколаєвом сталася трагедія – у ДТП потрапила ціла родина.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія
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