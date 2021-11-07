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Море крові: у Києві сталася ДТП із мотоциклістом (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Пасажирів відкинуло разом із мотоциклом Новина оновлена 07 листопада 2021, 07:47
Пасажирів відкинуло разом із мотоциклом

Водій автомобіля втік з місця події

У Києві в ніч із 6 на 7 листопада сталася дорожня аварія за участю мотоцикліста — без крові не обійшлося.

Подробиці повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Відомо, що ДТП сталася на вулиці Соборній (попередньо на Софіївській Борщагівці). Під час руху до мотоцикла раптово врізався автомобіль марки Lexus.

На щастя, обійшлося без смертельного результату
На щастя, обійшлося без смертельного результату

Повідомляється, що удар був настільки сильним, що мотоцикл відкинуло та перекинуло разом із пасажирами.

На щастя, смерті для всіх учасників ДТП вдалося уникнути. Пасажирка мотоцикла відбулася легкими саднами та переляком, а от у водія зламана нога. Також він мав невелику втрату крові — поруч із транспортним засобом залишилася калюжа крові. Більше фотографій з місця аварії можна знайти у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black".

Мотоцикл перекинуло
Мотоцикл перекинуло

Цікаво, що, за словами очевидців, водій Lexus одразу після зіткнення залишив машину і, взявшись за голову, втік у невідомому напрямку.

Наразі над з’ясуванням деталей працює поліція. Постраждалі отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масштабну аварію в Миколаєві, в яку потрапила багатодітна родина. Відомо, що без загиблих не обійшлось.

Теги:
#Київ #ДТП #Поранені
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