Укр

Море крови: в Киеве произошло ДТП с мотоциклистом (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пассажиров откинуло вместе с мотоциклом Новость обновлена 07 ноября 2021, 07:47
Пассажиров откинуло вместе с мотоциклом

Водитель сбежал с места аварии

В Киеве в ночь с 6 на 7 ноября произошла дорожная авария с участием мотоциклиста — без крови не обошлось.

Подробности сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Известно, что ДТП случилась на улице Соборной (предварительно на Софиевской Борщаговке). Во время движения в мотоцикл внезапно врезался автомобиль марки Lexus.

К счастью, обошлось без смертельного исхода
К счастью, обошлось без смертельного исхода

Сообщается, что удар был настолько сильным, что мотоцикл отбросило и перевернуло вместе с пассажирами.

К счастью, летального исхода для всех участников ДТП удалось избежать. Пассажирка мотоцикла отделалась легкими ссадинами и испугом, а вот у водителя сломана нога. Также у него была небольшая потеря крови — рядом с транспортным средством осталась лужица крови. Больше фотографий с места аварии можно найти в нашем Telegram-канале "Telegraf Black".

Мотоцикл перекинуло
Мотоцикл перекинуло

Интересно, что, по словам очевидцев, водитель Lexus сразу после столкновения покинул машину и, взявшись за голову, сбежал в неизвестном направлении.

Сейчас над выяснением деталей работает полиция. Пострадавшие получили медицинскую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабной аварии в Николаеве, в которую попала многодетная семья. Известно, что без погибших не обошлось.

Теги:
#Киев #ДТП #Раненые
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