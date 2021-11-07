Море крови: в Киеве произошло ДТП с мотоциклистом (фото)
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Водитель сбежал с места аварии
В Киеве в ночь с 6 на 7 ноября произошла дорожная авария с участием мотоциклиста — без крови не обошлось.
Подробности сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Известно, что ДТП случилась на улице Соборной (предварительно на Софиевской Борщаговке). Во время движения в мотоцикл внезапно врезался автомобиль марки Lexus.
Сообщается, что удар был настолько сильным, что мотоцикл отбросило и перевернуло вместе с пассажирами.
К счастью, летального исхода для всех участников ДТП удалось избежать. Пассажирка мотоцикла отделалась легкими ссадинами и испугом, а вот у водителя сломана нога. Также у него была небольшая потеря крови — рядом с транспортным средством осталась лужица крови. Больше фотографий с места аварии можно найти в нашем Telegram-канале "Telegraf Black".
Интересно, что, по словам очевидцев, водитель Lexus сразу после столкновения покинул машину и, взявшись за голову, сбежал в неизвестном направлении.
Сейчас над выяснением деталей работает полиция. Пострадавшие получили медицинскую помощь.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о масштабной аварии в Николаеве, в которую попала многодетная семья. Известно, что без погибших не обошлось.
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