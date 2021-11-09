Винуватця ДТП із патрульним у Києві затримали, він виявився п’яним (фото)

П’яний водій намагався втекти з місця аварії.

З’явилися нові подробиці ДТП, внаслідок якої постраждав поліцейський.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, при оформленні автопригоди за участю автомобілів Renault та BMW на повному ходу в них в’їхав Hyundai.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій Renault та патрульний, якого від удару затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW.

Поки всі присутні надавали допомогу постраждалим, водій Hyundai швидко вийшов зі свого автомобіля та залишив місце аварії у невідомому напрямку.

Винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння

Поліцейським вдалося відшукати втікача — за кілька хвилин з’ясували місце його проживання та затримали біля під’їзду будинку.

Як виявилося, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння громадянин відмовився.

На водія складено протокол за ч.1 ст.130 (Управління транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.

Поліцейського та чоловіка з травмами госпіталізували медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забиття.

Зазначимо, як повідомляв "Телеграф", 17-річний хлопець запобіг страшній ДТП у Мелітополі.