Водію маршрутки стало зле за кермом: як юний "пластун" запобіг страшній аварії в Мелітополі

Сімнадцятирічний майбутній газозварник й мікроавтобус зупинив, й людині за кермом надав допомогу до приїзду медиків

Днями у Мелітополі Запорізької області сталася ситуація із розряду "Герої серед нас". Їхала собі вранці по місту маршрутка (іншого громадського транспорту в Мелітополі немає) і тут немолодому водієві стало погано. Пасажири з передніх місць побачили, що його трясе і він уже не контролює рух транспорту, аварія на центральному проспекті міста могла статися з секунди на секунду. І трапилася б — не опинися в салоні жвавий хлопчина Олександр Оганьян.

Олександр розповів про свій вчинок

"Я їхав цією маршруткою на мікрорайон. По дорозі трапилася ця ситуація, що водієві стало погано, його почало трясти, всі кричали "Допоможіть! Зупиніть маршрутку!", але ніхто не кинувся на допомогу, — згадує "Телеграфу" той день Олександр. — У салоні було близько 10 осіб — жінки та хлопець років 20-ти. Я підбіг з кінця маршрутки та побачив, що водієві справді погано, а мікроавтобус виїжджає на зустрічну смугу".

Подія мала щасливий "бонус" – у той момент на зустрічній смузі не було машин.

"Я вхопився за кермо, вивернув його на свою смугу і натиснув гальмо: маршрутка зупинилася. Потім постарався надати першу медичну допомогу водієві — притримував його голову, щоб він не сильно нею мотав, і намагався відкрити йому рота, щоб він себе сильно не травмував. Коли він трохи заспокоївся, але був непритомний, я вийшов із салону і зателефонував до швидкої допомоги та поліції. Потім повернувся до водія.

Друзі Олександра зняли момент, коли до водія приїхали медики

Друга удача – це те, що Олександр має навички водіння та готується здавати на права керування транспортним засобом. Проте зупинити непідконтрольний мікроавтобус виявилося нелегко.

"Було страшно, коли водій повністю відключився і посинів. Швидкість маршрутки при русі була кілометрів 30-40, але можна було врізатися в іншу машину. Водій сидів, підібравши ноги під сидіння, і все ж таки мені було дуже складно дотягнутися до педалі гальмів".

Коли автобус, хоч і на проїжджій частині, зупинився, більшість пасажирів пішли з салону, залишилося лише двоє людей, які допомагали підтримувати водія.

Рішучий вчинок 17-річного учня професійно-технічного училища не залишився поза увагою. Річ у тому, що в наступній маршрутці їхали його товариші з Національної скаутської організації України "Пласт" і, помітивши його біля автобуса, що зупинився, спочатку вирішили, що трапилася аварія. А вже потім дізналися деталі того, що сталося.

Сашко та його вірний друг

За словами заступника керівника мелітопольського осередку "Пласту" Ганни Никольської, Саша другий рік є "пластуном", активним учасником усіх заходів. А ще займається кіокушин-карате у спортивному клубі "Winner", є абсолютним чемпіоном України 2016 року та бронзовим призером чемпіонату України 2021 року. Тому Олександром у "Пласті" дуже пишаються.

Скаути – патріоти України

Варто додати, що у цій національній молодіжній організації особливу увагу приділяють патріотичному вихованню дітей та підлітків, вчать навичкам поводження зі зброєю, але головне тут регулярно проводять заняття з надання першої медичної допомоги, що й відіграло в цьому випадку важливу роль.

Скаутів вчать навичкам виживання та порятунку оточуючих

Це також підтвердила в.о. завідувача Мелітопольського відділення екстреної медичної допомоги Світлана Краснова, розповідаючи про виклик медиків до 51-річного водія.

"Виклик прийнятий о 10:14, на цей виклик виїхала реанімаційна бригада швидкої допомоги. Хворого оглянули, обстежили, зробили кардіограму, надали першу медичну допомогу. Після цього стан хворого покращився, від госпіталізації чоловік відмовився. А підліток усе правильно зробив: якщо хворий знепритомнів, потрібно по можливості покласти його на бік, щоб не було закидання голови, ротову порожнину очистити, щоб не було западання язика, не сталося асфіксії й не настала смерть. Нашими підлітками треба пишатися. Думаю, що навчати першої допомоги потрібно в школах та в інших колективах".

Євген Плашевський — директор ТОВ "Автопрофі-М", у якому працює водій маршрутки, пояснив, що працівникові стало погано, бо у нього почали виходити камінці з нирок. Напередодні він мав візит до лікаря і готувався пройти ультразвукову діагностику.

І, звичайно, відреагували на вчинок юнака у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Олександру Оганьяну вручили грамоту за підписом начальника обласного главку ДСНС Олексія Лепського та нагородили цінним подарунком.

Професійні рятувальники вручили грамоту юному рятувальнику

Кандидатуру молодого мелітопольця також буде подано на всеукраїнську премію "Герой-рятівник року-2021".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі маршрутку з пасажирами занесло на мосту.