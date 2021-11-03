У Дніпрі маршрутку з пасажирами закружляло на мосту: момент аварії потрапив на відео

Водій заїхав на Амурський міст, але не зміг впоратися з керуванням

У середу, 3 листопада, у Дніпрі на Амурському мості сталася аварія з маршруткою №27, яка двічі зіткнулася з огорожею. Момент, як транспортний засіб із пасажирами заносить та кружляє, потрапив на відео.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, ДТП сталася о 9:15. Водій, заїхавши на міст, з невідомої поки що причини не впорався з керуванням: автобус почало вести, і він двічі влетів у відбійник.

Маршрутка 27 у Дніпрі розбилася на мосту

Внаслідок аварії постраждав водій та один із пасажирів, яким надали медичну допомогу на місці. Крім того, Амурський міст завмер у пробці.

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