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У Дніпрі маршрутку з пасажирами закружляло на мосту: момент аварії потрапив на відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Внаслідок аварії на Амурському мості у Дніпрі постраждало 2 особи Новина оновлена 03 листопада 2021, 11:02
Внаслідок аварії на Амурському мості у Дніпрі постраждало 2 особи

Водій заїхав на Амурський міст, але не зміг впоратися з керуванням

У середу, 3 листопада, у Дніпрі на Амурському мості сталася аварія з маршруткою №27, яка двічі зіткнулася з огорожею. Момент, як транспортний засіб із пасажирами заносить та кружляє, потрапив на відео.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, ДТП сталася о 9:15. Водій, заїхавши на міст, з невідомої поки що причини не впорався з керуванням: автобус почало вести, і він двічі влетів у відбійник.

Маршрутка 27 у Дніпрі розбилася на мосту
Маршрутка 27 у Дніпрі розбилася на мосту

Внаслідок аварії постраждав водій та один із пасажирів, яким надали медичну допомогу на місці. Крім того, Амурський міст завмер у пробці.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю легковика Renault та маршрутки Isuzu. Транспортні засоби не змогли розминутися на в’їзді до Вишневого.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у смертельній ДТП у Кіровоградській області загинули юні спортсмени та їх тренер. Усі вони — жителі Кривого Рогу та поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, що проходив у Вінниці.

Також ми писали про смертельну аварію у Харкові, що сталася 26 жовтня за участю 16-річного підлітка.

Теги:
#ДТП #Аварія #Дніпро #Міст
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