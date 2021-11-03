У Дніпрі маршрутку з пасажирами закружляло на мосту: момент аварії потрапив на відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 385
Водій заїхав на Амурський міст, але не зміг впоратися з керуванням
У середу, 3 листопада, у Дніпрі на Амурському мості сталася аварія з маршруткою №27, яка двічі зіткнулася з огорожею. Момент, як транспортний засіб із пасажирами заносить та кружляє, потрапив на відео.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, ДТП сталася о 9:15. Водій, заїхавши на міст, з невідомої поки що причини не впорався з керуванням: автобус почало вести, і він двічі влетів у відбійник.
Внаслідок аварії постраждав водій та один із пасажирів, яким надали медичну допомогу на місці. Крім того, Амурський міст завмер у пробці.
Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю легковика Renault та маршрутки Isuzu. Транспортні засоби не змогли розминутися на в’їзді до Вишневого.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у смертельній ДТП у Кіровоградській області загинули юні спортсмени та їх тренер. Усі вони — жителі Кривого Рогу та поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, що проходив у Вінниці.
Також ми писали про смертельну аварію у Харкові, що сталася 26 жовтня за участю 16-річного підлітка.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-