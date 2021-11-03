В Днепре маршрутку с пассажирами закружило на мосту: момент аварии попал на видео

Водитель заехал на Амурский мост, но не смог справиться с управлением

В среду, 3 ноября, в Днепре на Амурском мосту произошла авария с маршруткой №27, которая дважды столкнулась с ограждением. Момент, как транспортное средство с пассажирами заносит и кружит, попал на видео.

По информации местных Телеграмм-каналов, ДТП произошло в 9:15. Водитель, заехав на мост, по неизвестной пока причине не справился с управлением: автобус начало вести, и он дважды влетел в отбойник.

Маршрутка 27 в Днепре разбилась на мосту

В результате аварии пострадал водитель и один из пассажиров, которым оказали медпомощь на месте. Кроме того, эта Амурский мост замер в пробке.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и маршрутки Isuzu. Транспортные средства не смогли разминуться на въезде в город Вишневое.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в смертельном ДТП в Кировоградской области погибли юные спортсмены и их тренер. Все они — жители Кривого Рога и возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице.

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