Водителю маршрутки стало плохо за рулем: как юный "пластун" предотвратил страшное ДТП в Мелитополе

Семнадцатилетний будущий газосварщик и микроавтобус остановил, и человеку за рулем оказал помощь до приезда медиков

На днях в Мелитополе Запорожской области случилась ситуация из разряда "Герои среди нас". Ехала себе в утренний час по городу маршрутка (иного общественного транспорта в Мелитополе нет) и тут немолодому водителю стало плохо. Пассажиры с передних мест увидели, что его трясет и он уже не контролирует движение транспорта, авария на центральном проспекте города могла случиться с секунды на секунду. И случилась бы – не окажись в салоне бойкий паренек Александр Оганьян.

Александр рассказал о своем поступке

"Я ехал на этой маршрутке на микрорайон. По пути случилась эта ситуация, что водителю стало плохо, его начало трясти, все кричали "Помогите! Остановите маршрутку!", но никто не бросился на помощь, — вспоминает "Телеграфу" тот день Александр. — В салоне было около 10 человек — женщины и парень лет 20-ти. Я подбежал с конца маршрутки и увидел, что водителю действительно плохо и микроавтобус выезжает на встречную полосу".

У события был счастливый "бонус" – в тот момент на встречной полосе не было машин.

"Я ухватился за руль, вывернул его на свою полосу и нажал тормоз: маршрутка остановилась. Потом постарался оказать первую медицинскую помощь водителю – придерживал его голову, чтобы он не сильно ей мотал, и пытался открыть ему рот, чтобы он себя сильно не прикусывал. Когда он немного успокоился, но был в "отключке", я вышел из салона и вызвал по телефону скорую помощь и полицию. Затем вернулся к водителю. В это время он очнулся, у него пошла пена изо рта и он начал плеваться кровью".

Друзья Александра засняли момент, когда к водителю приехали медики

Вторая удача – это то, что Александр имеет навыки вождения и готовится сдавать на права управления транспортным средством. Однако остановить неподконтрольный микроавтобус оказалось нелегко.

"Было страшно, когда водитель полностью отключился и посинел. Скорость маршрутки при движении была километров 30-40, но можно было врезаться в другую машину. Водитель сидел, поджав ноги под сиденье, и все же мне было очень сложно дотянуться до педали тормоза".

Когда автобус, хоть и на проезжей части, остановился, большинство пассажиров покинули салон, осталось только два человека, которые помогали поддерживать водителя.

Решительный поступок 17-летнего учащегося профессионально-технического училища не остался без внимания. Дело в том, что в следующей маршрутке ехали его товарищи по Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и, заметив его возле остановившегося автобуса, поначалу решили, что случилась авария. А уже потом узнали детали произошедшего.

Саша и его верный друг

По словам заместителя руководителя мелитопольской ячейки "Пласта" Анны Никольской, Саша второй год является "пластуном", активным участником всех мероприятий. А еще занимается киокушин-карате в спортивному клубе "Winner", является абсолютным чемпионом Украины 2016 года и бронзовым призером чемпионата Украины 2021 года. Потому Александром в "Пласте" очень гордятся.

Скауты - патриоты Украины

Стоит добавить, что в этой национальной молодежной организации особое внимание уделяют патриотическому воспитанию детей и подростков, учат навыкам обращения с оружием, но главное, здесь регулярно проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи, что и сыграло в данном случае немаловажную роль.

Скаутов учат навыкам выживания и спасения окружающих

Это подтвердила также и.о. заведующей Мелитопольским отделением экстренной медицинской помощи Светлана Краснова, рассказывая о вызове медиков к 51-летнему водителю.

"Вызов принят в 10:14, на этот вызов выехала реанимационная бригада скорой помощи. Больного осмотрели, обследовали, сделали кардиограмму, оказали первую медпомощь. После этого состояние больного улучшилось, от госпитализации мужчина отказался. А подросток все правильно сделал: если больной потерял сознание, нужно по возможности положить его на бок, чтобы не было запрокидывания головы, ротовую полость очистить, чтобы не было западения языка, не произошло асфиксии, и не наступила смерть. Нашими подростками надо гордиться. Думаю, что обучать оказанию первой помощи нужно в школах и в других коллективах".

Евгений Плашевский — директор ООО "Автопрофи-М", в котором работает водитель маршрутки, пояснил, что работник хороший и раньше на здоровье не жаловался. А теперь стало плохо, у него начали выходить камни из почек. Врачу направил его на ультразвуковую диагностику.

И, конечно же, отреагировали на поступок юноши в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Александру Оганьяну вручили грамоту за подписью начальника областного главка ГСЧС Алексея Лепского и наградили ценным подарком.

Профессиональные спасатели вручили грамоту юному спасателю

Кандидатура молодого мелитопольца также будет подана на всеукраинскую премию "Герой-спасатель года-2021".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре маршрутку с пассажирами занесло на мосту.