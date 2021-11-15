Укр

Стало плохо за рулем? В Киеве такси с пассажиром едва не протаранило заправку (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Машина двигалась по направлению к Почайне, но вылетела на тротуар Новость обновлена 15 ноября 2021, 07:37
Машина двигалась по направлению к Почайне, но вылетела на тротуар

Таксисту стало плохо после аварии

Поздним вечером 14 ноября в Киеве на улице Телиги в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль службы такси. После пережитого шока водитель скончался.

Эксклюзивные подробности сообщил корреспондент "Телеграфа", побывавший на месте событий.

Известно, что в машине марки КІА помимо водителя (на вид лет шестидесяти) находилась еще и женщина. Она в результате аварии не пострадала.

Водитель выехал на тротуар
Водитель выехал на тротуар
Иронично, что авария произошла рядом с памяником
Иронично, что авария произошла рядом с памяником

Причины ДТП пока еще выясняются. Утверждается, что какой-то момент езды по улицы Телиги таксист просто потерял контроль над транспортным средством.

Колесо практически отлетело
Колесо практически отлетело

Спуск неподалеку автозаправочной станции и вовсе стал фатальным: зацепив отбойник, машина вылетела на тротуар, после чего врезалась в дерево, а затем и в бетонный столб. На снимках отчетливо видно, какие серьезные увечья получил автомобиль.

Машина получила серьезные повреждения
Машина получила серьезные повреждения
По пути авто успело зацепить дерево
По пути авто успело зацепить дерево

Разумеется, если бы авария произошла непосредственно на АЗС, последствия могли быть еще большее трагичными.

Водитель после аварии также был жив. Но почти сразу после почувствовал себя плохо и потерял сознание. К сожалению, даже прибывшим на место медикам не удалось вернуть его к жизни.

Водитель погиб после аварии
Водитель погиб после аварии

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, ранее мы рассказывали подробности дорожной аварии под Одессой, где с легковушкой столкнулся полицейский кроссовер. В больницу попали даже маленькие дети.

Теги:
#Киев #ДТП
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