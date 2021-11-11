Смертельна ДТП під Києвом: автомобіль на повному ході врізався у стовп (фото)

Поліцейські знайшли на місці аварії ліки для серця

У четвер вдень на Житомирській трасі на в’їзді до Києва сталася смертельна ДТП. Неподалік повороту на спорткомплекс "Чайки" автомобіль Daewoo Nexia злетів з дороги, після чого врізався в стовп.

Про це повідомляє сторінка "Оперативний" у Facebook.

На місце ДТП прибули рятувальники, які вийняли водія з автомобіля, після чого медики лише констатували смерть 72-річного чоловіка.

Співробітники поліції, які працювали на місці аварії, розповіли, що знайшли поряд із автомобілем ліки для серця, що викликає припущення про проблеми із серцем у загиблого водія.

Аварія на Житомирській трасі

Автомобіль врізався у металевий стовп

Медики констатували, що чоловік помер на місці ДТП

Автомобіль сильно постраждав у ДТП під Києвом. Фото

Тіло водія з авто дістали співробітники ДСНС

Автомобіль сильно пошкоджений, водій помер на місці

Тіло водія з авто дістали співробітники ДСНС

Медики констатували, що чоловік помер на місці ДТП

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

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Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, у Харкові на перехресті проспекту Науки та Тобольської вулиці на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. У МВС вважають, що водій був під дією наркотичних засобів.

Також "Телеграф" писав, що ввечері 9 листопада у столиці сталася ДТП, в якій постраждав співробітник поліції, який прибув на місце аварії. Коли патрульні прибули, щоб оформити пригоду, водій однієї з машин здав назад та збив поліцейського.