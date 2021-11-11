Смертельное ДТП под Киевом: автомобиль на полном ходу врезался в столб (фото)

Полицейские нашли на месте аварии лекарства для сердца

В четверг днем на Житомирской трассе на въезде в Киев произошло смертельное ДТП. Недалеко от поворота на спорткомплекс "Чайки" автомобиль Daewoo Nexia слетел с дороги, после чего врезался в столб.

Об этом сообщает страница "Оперативный" в Facebook.

На место ДТП прибыли спасатели, которые извлекли водителя из автомобиля, после чего медики только констатировали смерть 72-летнего мужчины.

Сотрудники полиции, которые работали на месте аварии, рассказали, что нашли рядом с автомобилем лекарства для сердца, что вызывает предположение о проблемах с сердцем у погибшего водителя.

Авария на Житомирской трассе

Автомобиль врезался в металлический столб

Медики констатировали, что мужчина умер на месте ДТП

Автомобиль сильно пострадал в ДТП под Киевом. Фото

Тело водителя из авто достали сотрудники ГСЧС

Автомобиль сильно поврежден, водитель погиб

Тело водителя из авто достали сотрудники ГСЧС

Медики констатировали, что мужчина умер на месте ДТП

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Напомним, сегодня, 11 ноября, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих подростков. В МВД предполагают, что водитель был под действием наркотических средств.

Также "Телеграф" писал, что вечером 9 ноября в столице произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции, прибывший на место аварии. Когда патрульные прибыли, чтобы оформить происшествие, водитель одной из машин сдал назад и сбил полицейского.