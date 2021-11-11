Смертельное ДТП под Киевом: автомобиль на полном ходу врезался в столб (фото)
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Полицейские нашли на месте аварии лекарства для сердца
В четверг днем на Житомирской трассе на въезде в Киев произошло смертельное ДТП. Недалеко от поворота на спорткомплекс "Чайки" автомобиль Daewoo Nexia слетел с дороги, после чего врезался в столб.
Об этом сообщает страница "Оперативный" в Facebook.
На место ДТП прибыли спасатели, которые извлекли водителя из автомобиля, после чего медики только констатировали смерть 72-летнего мужчины.
Сотрудники полиции, которые работали на месте аварии, рассказали, что нашли рядом с автомобилем лекарства для сердца, что вызывает предположение о проблемах с сердцем у погибшего водителя.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
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Напомним, сегодня, 11 ноября, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих подростков. В МВД предполагают, что водитель был под действием наркотических средств.
Также "Телеграф" писал, что вечером 9 ноября в столице произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник полиции, прибывший на место аварии. Когда патрульные прибыли, чтобы оформить происшествие, водитель одной из машин сдал назад и сбил полицейского.
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