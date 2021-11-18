Укр

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: погиб ребенок, родители в тяжелом состоянии (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ДТП на трасе Киев-Чоп Новость обновлена 18 ноября 2021, 11:45
ДТП на трасе Киев-Чоп

В ДТП погибла девочка-подросток, родители в тяжелом состоянии.

Утром 18 ноября во Львовской области произошла авария, в результате которой погиб 12-летний ребенок.

Как сообщает полиция области, трагедия произошла в 07:20 на трассе Киев-Чоп возле села Красов Стрыйского района.

По предварительной версии полиции, легковой автомобиля Skoda Octavia под управлением 48-летней жительницы Ивано-Франковска столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 50-летний житель села. Удар был такой силы, что автомобили буквально превратились в груду метала.

В результате столкновения погибла 12-летняя пассажирка Opel. Еще одна пассажирка Opel, 52-летняя местная жительница и сам водитель были госпитализированы с телесными повреждениями. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в 8-ю городскую больницу Львова.

Авария произошла утром 18 ноября
Авария произошла утром 18 ноября
В ДТП погибла 12-летняя девочка
В ДТП погибла 12-летняя девочка
Мужчину и женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии
Мужчину и женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Как сообщает издание ZAXID.NET, пострадавшие муж и жена, их доставили в больницу около 09:15 и сейчас за их жизни борются врачи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 14 ноября в Ровно на дороге легковушка врезалась в электроопору и ее буквально разломило на две части.

А 11 ноября в Киеве автомобиль на полном ходу врезался в столб.

Теги:
#Львовская область #ДТП #Авария
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