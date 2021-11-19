На Львовщине фура протаранила заправку и застряла: видео впечатляет
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Водитель грузового авто пытался избежать столкновения с легковушкой, но врезался в АЗС
Во Львовской области на трассе "Киев — Чоп" (смотри карту ниже) произошло необычное ДТП, в результате которого фура с прицепом оказалась "в плену" у заправки.
По информации местных СМИ, авария случилась вечером 18 ноября в районе села Розвадов на ул. Богдана Хмельницкого. Грузовик двигался по трассе, но едва не столкнулся с легковушкой. Чтобы избежать этого ДТП, 47-летнему водителю пришлось крутануть руль: в результате такого маневра фура протаранила в заправку "БРСМ" и застряла там.
На место прибыли пожарные, полицейские и скорые, однако помощь спасателей и медиков, к счастью, не понадобилась.
Сейчас правоохранители Львовщины выясняют все обстоятельства и виновного в данной аварии.
Напомним, что 18 ноября во Львовской области на трассе "Киев — Чоп" произошла авария, в результате которой погиб 12-летний ребенок. Удар был такой силы, что автомобили буквально превратились в груду метала.
Тем временем в Ровно на дороге легковушка врезалась в электроопору, и ее буквально разломило на две части.
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