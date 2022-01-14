Ціни на бензин б’ють рекорди: скільки це триватиме і до чого призведе

На думку експертів, нинішні й без того високі ціни на паливо далеко не межа

Тотальне подорожчання товарів та послуг, яке тривало весь 2021 рік, не обійшло стороною ціни на пальне. Більше того, саме зростання цін на пальне багато в чому стало каталізатором інших подорожчань. Українцям уже пообіцяли високу інфляцію, щонайменше 10% у 2022 році.

Якими будуть ціни на пальне та як вони можуть вплинути на інфляцію в Україні цього року, розбирався "Телеграф".

Бензин та автогаз дорожчають

За даними Держстату, зростання цін на пальне з грудня 2020 року склало:

бензин А-92 – з 23,8 до 29,6 гривні за літр (+24,3%);

бензин А-95 – з 25 до 30,5 грн. (+22%);

дизельне паливо – з 24 до 29,6 грн (+23,3%);

автогаз – з 12,7 до 19,3 грн. (+52%).

Подорожчання палива визнають і в Кабінеті міністрів України, який у травні 2021 року встановив державне регулювання ціни, визначивши граничну торгову надбавку в 7 гривень для дизпалива та 5 гривень – для бензину.

Так, якщо у травні середня ціна 1 літра дизпалива становила 20,9 грн та бензину – 25,2 грн, 13 січня середня ціна склала 25,16 та 27,92 грн відповідно.

Як наслідок, на АЗС дизпаливо не повинно коштувати вище 32,16 грн і бензин дорожчий за 32,92 грн.

Пояснення самому зростанню цін досить просте – подорожчання сировини. Наприклад, за даними Міністерства економіки, фактична ціна однієї тонни нафти в Україні з 10 127 гривень у грудні 2020 року зросла до 14 402 гривень у грудні 2021 року.

Споживання палива зростає

Як пише директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн у колонці для "Дзеркала тижня", споживання палива в Україні попри зростання цін також збільшується. Наприклад, бензину в 2020-2021 роках споживають на 22% більше, ніж у 2019 році, або приблизно 2,39 млн тонн.

Але все ж таки головне паливо для українців – дизельне, якого у 2021 році споживали майже 8 мільйонів тонн, в основному за рахунок агросектору та масштабної програми будівництва.

Щодо автогазу, то його споживання, стверджує експерт, і зовсім скоротилося вперше з 2012 року. І причина цього – дефіцит ресурсу та 50-відсоткове зростання цін на нього в Україні.

Жодних проблем із забезпеченістю паливом на 2022 рік Сергій Куюн не прогнозує, хіба що може змінитися географія постачань. На ринку бензину, як і раніше, найбільші позиції залишаться у Білорусі, потім йдуть українські НПЗ та Литва. Дизельне паливо також здебільшого є білоруського та українського виробництва, але нарощуватиметься імпорт морським транспортом.

Щодо газу ситуація, як і раніше, визначатиметься станом справ у РФ, Білорусі та Казахстані.

Дешевше не буде: автогаз по 20 гривень, дизпаливо та бензин по 32

На думку Сергія Куюна, прогнозувати ціну на паливо в Україні в 2022 році — дуже складне завдання, оскільки залежить від безлічі невідомих на кшталт ціни на нафту і газ, курсу гривні, ситуації з коронавірусом, можливої агресії РФ, ціни на руду, врожаю-2022 та іншого.

"Виходячи з цін 80 доларів за барель нафти та прогнозного курсу 28,05 грн за долар, граничні ціни на бензин А-95 складуть близько 32,8 грн за літр. Сьогодні це 30,2 грн. Дизельне паливо — 31,24 грн, сьогодні 29,44 та автогаз до 20 грн, з нинішніх 19,06 грн", — пише експерт.

Директор Консалтингова група А-95 Сергій Куюн

Зростання цін на пальне, у свою чергу, позначиться на вартості більшості товарів, що перевозяться автотранспортом. А за словами економічного експерта Данила Моніна, подорожчання дизпалива для аграріїв позначиться на цінах на продукти харчування.

З метою убезпечити незаможні категорії населення від зростання цін на продукти влада замислилася про впровадження в Україні продуктових талонів.