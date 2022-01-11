Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ із Казахстану: подробиці

Лідер держави вважає, що миротворча місія добігла кінця.

Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії ОДКБ щодо боротьби з терористичною загрозою і повідомив, що контингент почнуть виводити за два дні.

Про це повідомляє KazTAG.

Приблизний час виведення військ — 10 днів. Токаєв також вважає, що ситуація у регіонах стабілізувалася.

"Гостра фаза пройдена", — заявив казахський лідер.

Нагадаємо, підтримку миротворчих сил президент Казахстану запросив після того, як мирний протест громадян, що почався на початку січня через підвищення вартості газу для авто, змінили заворушення і випадки мародерства. Токаєв заявляв, що терористичні групи, прикриваючись мирним мітингом, намагалися зробити в країні переворот.

Найсильніше в Казахстані постраждало місто Алмати — там фіксували випадки грабежів та мародерства, загинули люди як з боку демонстрантів, так і серед силовиків. Серед загиблих та поранених – діти.

Ще понад тиждень у країні діятиме режим надзвичайного стану. Понеділок був днем загальнонаціональної жалоби.

"Телеграф" раніше писав, що один із лідерів громадської думки в Казахстані підтримав введення військ ОДКБ, хоча раніше висловлювався проти. У мережі його рішення викликало здивування.