Рус

Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ із Казахстану: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
150
Відправлення вірменських сил ОДКБ до Казахстану Новина оновлена 11 січня 2022, 09:47
Відправлення вірменських сил ОДКБ до Казахстану

Лідер держави вважає, що миротворча місія добігла кінця.

Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії ОДКБ щодо боротьби з терористичною загрозою і повідомив, що контингент почнуть виводити за два дні.

Про це повідомляє KazTAG.

Приблизний час виведення військ — 10 днів. Токаєв також вважає, що ситуація у регіонах стабілізувалася.

"Гостра фаза пройдена", — заявив казахський лідер.

Нагадаємо, підтримку миротворчих сил президент Казахстану запросив після того, як мирний протест громадян, що почався на початку січня через підвищення вартості газу для авто, змінили заворушення і випадки мародерства. Токаєв заявляв, що терористичні групи, прикриваючись мирним мітингом, намагалися зробити в країні переворот.

Найсильніше в Казахстані постраждало місто Алмати — там фіксували випадки грабежів та мародерства, загинули люди як з боку демонстрантів, так і серед силовиків. Серед загиблих та поранених – діти.

Ще понад тиждень у країні діятиме режим надзвичайного стану. Понеділок був днем загальнонаціональної жалоби.

"Телеграф" раніше писав, що один із лідерів громадської думки в Казахстані підтримав введення військ ОДКБ, хоча раніше висловлювався проти. У мережі його рішення викликало здивування.

Теги:
#Казахстан #ОДКБ #Протести #Касим-Жомарт Токаєв
Летальних випадків побільшало
Україна
Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Летальних випадків побільшало
Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня
Дата публікації
Категорія
Давид Сассолі
Помер президент Європарламенту: подробиці
Дата публікації
Категорія
Відправлення вірменських сил ОДКБ до Казахстану
Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ із Казахстану: подробиці
Дата публікації
Категорія
Техогляд повернеться орієнтовно з вересня
Повернення техогляду: хто в Україні зможе проводити перевірку
Дата публікації
Категорія
До укусів собак не варто ставитись легковажно
Небезпечно правцем і сказом: що робити, якщо покусала собака