Токаєв оголосив про виведення військ ОДКБ із Казахстану: подробиці
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Лідер держави вважає, що миротворча місія добігла кінця.
Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії ОДКБ щодо боротьби з терористичною загрозою і повідомив, що контингент почнуть виводити за два дні.
Про це повідомляє KazTAG.
Приблизний час виведення військ — 10 днів. Токаєв також вважає, що ситуація у регіонах стабілізувалася.
"Гостра фаза пройдена", — заявив казахський лідер.
Нагадаємо, підтримку миротворчих сил президент Казахстану запросив після того, як мирний протест громадян, що почався на початку січня через підвищення вартості газу для авто, змінили заворушення і випадки мародерства. Токаєв заявляв, що терористичні групи, прикриваючись мирним мітингом, намагалися зробити в країні переворот.
Найсильніше в Казахстані постраждало місто Алмати — там фіксували випадки грабежів та мародерства, загинули люди як з боку демонстрантів, так і серед силовиків. Серед загиблих та поранених – діти.
Ще понад тиждень у країні діятиме режим надзвичайного стану. Понеділок був днем загальнонаціональної жалоби.
"Телеграф" раніше писав, що один із лідерів громадської думки в Казахстані підтримав введення військ ОДКБ, хоча раніше висловлювався проти. У мережі його рішення викликало здивування.
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