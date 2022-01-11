"Перевзувся": казахський бізнесмен за тиждень кардинально змінив думку щодо введення військ ОДКБ

Ситуація у Казахстані продовжує залишатися напруженою.

Після введення в країну сил ОДКБ президент Касим-Жомарт Токаєва виступив з промовою і привітав їхню участь у боротьбі з "терористичною атакою". Виступати на підтримку рішення казахського глави держави про залучення сторонніх сил стали також ті, хто раніше був проти. Серед них — бізнесмен та засновник освітньої платформи Маргулан Сейсембаєв.

У своїх соцмережах він опублікував пост, де назвав "звернення до ОДКБ по допомогу" "єдино правильним рішенням президента". Він також висловив сподівання, що іноземні військові сили залишать Казахстан після стабілізації ситуації.

Сейсембаєв заявив, що "табори бойовиків, непідконтрольні базари, діряві кордони" з’явилися через людей, наближених до силовиків. Він вважає, що це була спроба держперевороту та рішення президента Токаєва саботувалися.

"Про все це свідчать арешти високопоставлених силовиків та самогубства кількох з них. Тепер стає зрозумілим, що Токаєв не міг покладатися на лояльність казахстанських силовиків і тому він звернувся до ОДКБ", — пише бізнесмен і сподівається, що президент шукатиме надалі опору у своєму народі.

У мережі не всі погодилися з думкою Сейсембаєва. Коментатори вважають, що він "перевзувся на льоту" і що на нього натиснули.

"Телеграф" раніше писав про протести в Казахстані, які спалахнули ще 2 січня через подорожчання газу. Вони переросли у масові заворушення. Токаєв вважає їх терористичною загрозою та закликав на допомогу сили ОДКБ.