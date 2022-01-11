"Переобулся": казахский бизнесмен за неделю кардинально поменял мнение о вводе войск ОДКБ

Ситуация в Казахстане продолжает оставаться напряженной.

После введения в страну сил ОДКБ, президент Касым-Жомарт Токаева выступил с речью и поприветствовал их участие в борьбе с "террористической атакой". Выступать в поддержку решения казахского главы государства о привлечении сторонних сил стали также и те, кто ранее был против. Среди них — бизнесмен и основатель образовательной платформы Маргулан Сейсембаев.

В своих соцсетях он опубликовал пост, где назвал "обращение к ОДКБ за помощью" "единственно правильным решением президента". Он также выразил надежду, что иностранные военные силы покинут Казахстан после стабилизации ситуации.

Сейсембаев заявил, что "лагеря боевиков, неподконтрольные базары, дырявая граница" появили из-за людей, приближенных к силовикам. Он считает, что это была попытка госпереворота и решения президента Токаева саботировались.

"Обо всем этом свидетельствуют аресты высокопоставленных силовиков и самоубийства нескольких из них. Теперь становится ясным, что Токаев не мог полагаться на лояльность казахстанских силовиков и поэтому он обратился к ОДКБ", — пишет бизнесмен и выражает надежду, что президент будет искать в дальнейшем опору в своем народе.

В сети не все согласились с изменившимся мнением Сейсембаева. Комментаторы считают, что он "переобулся на лету" и что на него надавили.

"Телеграф" ранее писал про протесты в Казахстане, которые вспыхнули еще второго января из-за подорожания газа. Они переросли в массовые беспорядки. Токаев счел их террористической угрозой и призвал на помощь силы ОДКБ.