Казахстанский бизнесмен и основатель образовательной платформы Margulan.info Маргулан Сейсембаев об ОДКБ и о реальной опасности войны в Казахстане

Президент Токаев обратился к странам ОДКБ с просьбой о военной помощи. Я считаю, это огромная политическая ошибка! В эмоциональный костер беспорядков, теперь добавятся антироссийские, антирусские настроения. Сюда автоматически вовлекутся ещё и националисты Украины и Белоруси. Это будет неуправляемая ситуация. И наш народ, даже если удастся навести порядок, никогда не простит сдачу суверенитета страны! Активизируются даже те люди, которые были далеки от протестов, потому что речь уже будет идти не о политике, а о независимости страны.

Я вижу только два пути выхода из этой ситуации.

Первый. Наши власти должны обратиться к авторитетам города Алматы, не важно, это криминальные в прошлом авторитеты или официальные. Подключить известных спортсменов. Важно, чтобы были реальные авторитеты. И сообща, я уверен, мы можем навести порядок в городе без помощи войск ОДКБ. Причем, крови в этом варианте будет пролито гораздо меньше. Ко мне обращается очень много людей с просьбой выйти на площадь и навести порядок путем переговоров. Но мы не можем, потому что стоит нам начать наводить порядок в городе, как власти обвинят нас в том, что это мы стоим за беспорядками и мы всем руководим.

Второй вариант. Сразу скажу, я против и этого варианта. Если уж наши власти действительно не в состоянии навести порядок в стране своими силами, то просите хотя бы поддержку у Кыргызстана или Беларуси. Но ни в коем случае не у России.

Российские войска в Казахстане, которые ещё и будут вынуждены стрелять по нашим людям с какой бы то ни было целью, не важно, это установление мира или нет, это прямой путь к войне. Одумайтесь!

Читайте также: Категория Новости СНГ Россия вводит войска в Казахстан: что происходит в крупнейших городах страны (онлайн) Протесты в Казахстане начались из-за резкого подорожания цен на автомобильный газ, но быстро перешли в политическую плоскость.