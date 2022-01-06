Казахстанський бізнесмен та засновник освітньої платформи Margulan.info Маргулан Сейсембаєв про ОДКБ та реальну небезпеку війни в Казахстані

Президент Токаєв звернувся до країн ОДКБ із проханням про військову допомогу. Я вважаю, що це величезна політична помилка! До емоційного багаття заворушень, тепер додадуться антиросійські настрої. Сюди автоматично залучаться ще й націоналісти України та Білорусі. Це буде некерована ситуація. І наш народ, навіть якщо вдасться навести лад, ніколи не вибачить здавання суверенітету країни! Активізуються навіть ті люди, які були далекі від протестів, бо вже йтиметься не про політику, а про незалежність країни.

Я бачу лише два шляхи виходу із цієї ситуації.

Перший. Наша влада має звернутися до авторитетів міста Алмати, не важливо, чи це кримінальні в минулому авторитети чи офіційні. Підключити відомих спортсменів. Важливо, щоби були реальні авторитети. І разом, я впевнений, ми можемо навести лад у місті без допомоги військ ОДКБ. Причому крові в цьому варіанті буде пролито набагато менше. До мене звертається дуже багато людей із проханням вийти на площу та навести лад шляхом переговорів. Але ми не можемо, тому що варто нам почати наводити лад у місті, як влада звинуватить нас у тому, що це ми стоїмо за безладами і ми всім керуємо.

Другий варіант. Відразу скажу, я проти цього варіанта. Якщо вже наша влада справді не в змозі навести лад у країні самотужки, то просіть хоча б підтримку у Киргизстану чи Білорусі. Але в жодному разі не в Росії.

Російські війська в Казахстані, які ще й будуть змушені стріляти по наших людях з якоюсь метою, не важливо, це встановлення миру чи ні, це прямий шлях до війни. Одумайтеся!

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