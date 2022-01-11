Токаев объявил о выводе войск ОДКБ из Казахстана: подробности

Лидер государства считает, что миротворческая миссия подошла к концу.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии ОДКБ по борьбе с террористической угрозой и сообщил, что контингент начнут выводить через два дня.

Об этом сообщает "KazTAG".

Примерное время вывода войск — 10 дней. Токаев также считает, что ситуация в регионах стабилизировалась.

"Острая фаза пройдена", — заявил казахский лидер.

Напомним, поддержку миротворческих сил президент Казахстана запросил после того, как мирные протест граждан, начавшийся в первых числах января из-за повышения стоимости газа для авто, сменили беспорядки и случаи мародерства. Токаев заявлял, что террористические группы прикрываясь мирным митингом, пытались совершить в стране переворот.

Сильнее всего в Казахстане пострадал город Алматы — там фиксировали случаи грабежей и мародерства, погибли люди как со стороны демонстрантов, так и среди силовиков. В числе погибших и раненых — дети.

Еще более чем неделю в стране будет действовать режим чрезвычайного положения. Понедельник был днем общенационального траура.

"Телеграф" ранее писал, что один из лидеров общественного мнения в Казахстане поддержал ввод войск ОДКБ, хотя ранее высказывался против. В сети его решение вызвало удивление.