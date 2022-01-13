Зростання цін не стримати: економіст розповів, чому в Україні залишається ризик високої інфляції

В Україні продукти можуть збільшитись в ціні на ще 10-15%

Харчові продукти та комунальні послуги в Україні продовжують дорожчати та шокувати жителів країни. Лише минулого року споживча інфляція в країні перевалила 10%. Проте, як вважають експерти у сфері економіки — і це не межа.

За словами українського економіста Данила Моніна, у поточному, 2022 році інфляція в Україні може скласти в середньому 10-15%, залежно від окремих груп товарів. Про це він розповів у коментарі кореспондентові "Телеграфу".

До прикладу харчові продукти можуть збільшитись у ціні на 10-15%. Такий розрахунок можна зробити, враховуючи збільшення витрат в аграрній промисловості, адже розцінки на добрива та нафтопродукти вже стали суттєво більшими.

Що стосується "комуналки", то ці тарифи в середньому можуть зрости до 20-25% мінімум. А можуть збільшитись і вдвічі. Саме ці розцінки зараз залежать від рішення Кабінету міністрів щодо вимог МВФ та відмови від стримання зростання ціни на газ.

Експерт вважає, що інфляція над ринком промислових товарів, які в більшості своїй зараз є закордонними, може скласти до 15%. 10% з яких — це збільшення світових розцінок і ще 3-5% — належать до девальвації національної української валюти у співвідношенні з доларом США за підсумками року.

Також в Україні може зрости й вартість послуг. 10-15%, на думку економіста — це цілком можливі цифри, які обумовлені збільшенням витрат на оплату праці.

Детальніше про тотальне зростання цін на харчові продукти, медикаменти та комунальні послуги та про те, що саме спровокувало рекордне здорожчення у 2022 році, можна дізнатися в матеріалі "Телеграфу": "На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін".

Також нагадаємо, що у Кабміні вигадали, яким чином стримати різке зростання розцінок на продукти першої необхідності.