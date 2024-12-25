"Миру, світла та благословення": Осадча, Каменських, Сумська та інші зірки привітали українців з Різдвом

Знаменитості відзначають світле свято у колі найближчих людей

Сьогодні, 25 грудня, православні, католики та греко-католики відзначають одне з найголовніших та найсвітліших свят — Різдво Христове. Цього дня заведено збиратися всією сім’єю за одним столом, обмінюватись побажаннями та подарунками. Українські знаменитості поділилися моментами свого святкування та сказали кілька зворушливих слів.

"Телеграф" зібрав вітання зірок українського шоубізнесу. Одним із найголовніших бажань на Різдво, звичайно ж, є швидка перемога над ворогом та встановлення миру.

Як знаменитості привітали українців із Різдвом

Катерина Осадча

Популярна телеведуча Катерина Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram сімейним кадром та привітала всіх зі світлим Різдвом Христовим. У публікації Катерина побажала миру, щастя та добробуту, а також подякувала українським військовослужбовцям за можливість відзначати це Різдво вдома, у родинному колі.

Катерина Осадча привітала українців із Різдвом

Настя Каменських

Співачка Настя Каменських також опублікувала свою фотографію із зіркою – символом Різдва. Артистка побажала українцям мирного свята, багато тепла і щоб рідні люди завжди були поряд.

Настя Каменських побажала українцям світу на Різдво

Віктор Павлік

Виконавець Віктор Павлик показав себе у гарній вишиванці й цього особливого свята подякував українській армії за мужність та відвагу у боротьбі з агресором. Українцям співак побажав миру, світла та благословення.

Віктор Павлик подякував ВСУ за мужність та захист

Ольга Сумська

Українська актриса похвалилася зробленою власноруч кутею та приєдналася до теплих побажань нашим військовослужбовцям, яким доводиться зустрічати Різдво далеко від рідного дому та близьких. Сумська подякувала їм за захист України.

Як Ольга Сумська привітала українців із Різдвом

Маша Єфросиніна

Відома телеведуча опублікувала в Insta-stories фотографію святкового столу. Єфросиніна привітала всіх з Різдвом і побажала найціннішого — бути з тими, кого любите.

Маша Єврофісіна привітала всіх з Різдвом Христовим

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль також приєдналася до поздоровлень з Різдвом Христовим. Разом з учасниками лонглиста Нацвідбору на "Євробачення-2025" вона виконала колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Світлана Тарабарова

Популярна співачка відзначала Різдво разом із близькими людьми та побажала надії та кохання у кожну родину. Тарабарова подякувала всім добрим людям за тепло і зазначила, що українці обов’язково вистоять.

Світлана Тарабарова побажала надії та кохання на Різдво

Раніше "Телеграф" ділився гарними колядками на Різдво для дітей. Вони можуть виконувати святкові пісні рідним чи сусідам.