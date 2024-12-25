"Мира, света и благословения": Осадчая, Каменских, Сумская и другие звезды поздравили украинцев с Рождеством
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Знаменитости отмечают светлый праздник в кругу самых близких людей
Сегодня, 25 декабря, православные, католики и греко-католики отмечают один из самых главных и светлых праздников — Рождество Христово. В этот день принято собираться всей семьей за одним столом, обмениваться пожеланиями и подарками. Украинские знаменитости поделились моментами своего празднования и сказали несколько трогательных слов.
"Телеграф" собрал поздравления звезд украинского шоу-бизнеса. Одним из самых главных желаний в Рождество, конечно же, является скорейшая победа над врагом и установление мира.
Как знаменитости поздравили украинцев с Рождеством
Катерина Осадчая
Популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась на своей странице в Instagram семейным кадром и поздравила всех со светлым Рождеством Христовым. В публикации Катерина пожелала мира, счастья и благополучия, а также поблагодарила украинских военнослужащих за возможность отмечать это Рождество дома, в кругу семьи.
Настя Каменских
Певица Настя Каменских также опубликовала свою фотографию со звездой — символом Рождества. Артистка пожелала украинцам мирного праздника, много тепла и чтобы родные люди всегда были рядом.
Виктор Павлик
Исполнитель Виктор Павлик показал себя в красивой вышиванке и в этот особый праздник поблагодарил украинскую армию за мужество и отвагу в борьбе с агрессором. Украинцам певец пожелал мира, света и благословения.
Ольга Сумская
Украинская актриса похвасталась сделанной собственноручно кутьей и присоединилась к теплым пожеланиям нашим военнослужащим, которым приходится встречать Рождество далеко от родного дома и близких. Сумская поблагодарила их за защиту Украины.
Маша Ефросинина
Известная телеведущая опубликовала в Insta-stories фотографию праздничного стола. Ефросинина поздравила всех с Рождеством и пожелала самого ценного — быть с теми, кого любите.
Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль также присоединилась к поздравлениям с Рождеством Христовым. Вместе с участниками лонглиста Нацотбора на "Евровидение-2025" она исполнила колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".
Светлана Тарабарова
Популярная певица отмечала Рождество вместе с близкими людьми и пожелала надежды и любви в каждую семью. Тарабарова поблагодарила всех добрых людей за тепло и отметила, что украинцы обязательно выстоят.
Ранее "Телеграф" делился красивыми колядками на Рождество для детей. Они могут исполнять праздничные песни родным или соседям.