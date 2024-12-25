"Мира, света и благословения": Осадчая, Каменских, Сумская и другие звезды поздравили украинцев с Рождеством

Знаменитости отмечают светлый праздник в кругу самых близких людей

Сегодня, 25 декабря, православные, католики и греко-католики отмечают один из самых главных и светлых праздников — Рождество Христово. В этот день принято собираться всей семьей за одним столом, обмениваться пожеланиями и подарками. Украинские знаменитости поделились моментами своего празднования и сказали несколько трогательных слов.

"Телеграф" собрал поздравления звезд украинского шоу-бизнеса. Одним из самых главных желаний в Рождество, конечно же, является скорейшая победа над врагом и установление мира.

Как знаменитости поздравили украинцев с Рождеством

Катерина Осадчая

Популярная телеведущая Катерина Осадчая поделилась на своей странице в Instagram семейным кадром и поздравила всех со светлым Рождеством Христовым. В публикации Катерина пожелала мира, счастья и благополучия, а также поблагодарила украинских военнослужащих за возможность отмечать это Рождество дома, в кругу семьи.

Катерина Осадчая поздравила украинцев с Рождеством

Настя Каменских

Певица Настя Каменских также опубликовала свою фотографию со звездой — символом Рождества. Артистка пожелала украинцам мирного праздника, много тепла и чтобы родные люди всегда были рядом.

Настя Каменских пожелала украинцем мира в Рождество

Виктор Павлик

Исполнитель Виктор Павлик показал себя в красивой вышиванке и в этот особый праздник поблагодарил украинскую армию за мужество и отвагу в борьбе с агрессором. Украинцам певец пожелал мира, света и благословения.

Виктор Павлик поблагодарил ВСУ за мужество и защиту

Ольга Сумская

Украинская актриса похвасталась сделанной собственноручно кутьей и присоединилась к теплым пожеланиям нашим военнослужащим, которым приходится встречать Рождество далеко от родного дома и близких. Сумская поблагодарила их за защиту Украины.

Как Ольга Сумская поздравила украинцев с Рождеством

Маша Ефросинина

Известная телеведущая опубликовала в Insta-stories фотографию праздничного стола. Ефросинина поздравила всех с Рождеством и пожелала самого ценного — быть с теми, кого любите.

Маша Еврофисина поздравила всех с Рождеством Христовым

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль также присоединилась к поздравлениям с Рождеством Христовым. Вместе с участниками лонглиста Нацотбора на "Евровидение-2025" она исполнила колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Светлана Тарабарова

Популярная певица отмечала Рождество вместе с близкими людьми и пожелала надежды и любви в каждую семью. Тарабарова поблагодарила всех добрых людей за тепло и отметила, что украинцы обязательно выстоят.

Светлана Тарабарова пожелал надежды и любви в Рождество

Ранее "Телеграф" делился красивыми колядками на Рождество для детей. Они могут исполнять праздничные песни родным или соседям.