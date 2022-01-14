Цены на бензин бьют рекорды: сколько это будет продолжаться и к чему приведет

По мнению экспертов, нынешние и без того высокие цены на топливо — далеко не предел

Тотальное подорожание товаров и услуг, продолжавшееся весь 2021 год, не обошло стороной цены на топливо. Более того, именно рост цен на топливо во многом стал катализатором прочих подорожаний. Украинцам уже пообещали высокую инфляцию, не менее 10% в 2022 году.

Какими будут цены на топливо и как они могут повлиять на инфляцию в Украине в этом году, разбирался "Телеграф".

Бензин и автогаз дорожают

По данным Госстата, рост цен на топливо с декабря 2020 года составил:

бензин А-92 – с 23,8 до 29,6 гривны за литр (24,3%);

бензин А-95 – с 25 до 30,5 грн (+22%);

дизельное топливо – с 24 до 29,6 грн (+23,3%);

автогаз – с 12,7 до 19,3 грн (+52%).

Подорожание топлива признают и в Кабинете министров Украины, в мае 2021 года установившего государственное регулирование цены, определив предельную торговую надбавку в 7 гривен для дизтоплива и 5 гривен – для бензина.

Так, если в мае средняя цена 1 литра дизтоплива составляла 20,9 грн и бензина – 25,2 грн, 13 января средняя цена составила 25,16 и 27,92 грн соответственно.

Как следствие, на АЗС дизтопливо не должно стоить выше 32,16 грн и бензин дороже 32,92 грн.

Объяснение же самому росту цен достаточно простое – подорожание сырья. Например, по данным Министерства экономики фактическая цена одной тонны нефти в Украине с 10 127 гривен в декабре 2020 года выросла до 14 402 гривен в декабре 2021 года.

Потребление топлива растет

Как пишет директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн в колонке для "Зеркала недели", потребление топлива в Украине несмотря на рост цен, также увеличивается. К примеру, бензина в 2020-2021 годах потребят на 22% больше чем в 2019 году или примерно 2,39 млн тонн.

Но все же главное топливо для украинцев – дизельное, которого в 2021 году потребили почти 8 миллионов тонн, в основном за счет агросектора и масштабной программы строительства.

Что касается автогаза, то его потребление, утверждает эксперт, и вовсе сократилось впервые с 2012 года. И причина тому – дефицит ресурса и 50-процентный рост цен на него в Украине.

Никаких проблем с обеспеченностью топливом на 2022 год Сергей Куюн не прогнозирует, разве что может измениться география поставок. На рынке бензина по-прежнему наибольшие позиции останутся у Беларуси, затем идут украинские НПЗ и Литва. Дизельное топливо также в основном является белорусского и украинского производства, но будет наращиваться импорт морским транспортом.

По газу ситуация по-прежнему будет определяться положением дел в РФ, Беларуси и Казахстане.

Дешевле не будет: автогаз по 20 гривен, дизтопливо и бензин по 32

По мнению Сергея Куюна, прогнозировать цену на топливо в Украине в 2022 году — очень сложная задача, поскольку зависит от множества неизвестных вроде цены на нефть и газ, курса гривны, ситуации с коронавирусом, возможной агрессии РФ, цены на руду, урожая-2022 и прочего.

"Исходя из цен 80 долларов за баррель нефти и прогнозного курса 28,05 грн за доллар, предельные цены на бензин А-95 составят около 32,8 грн за литр. Сегодня это 30,2 грн. Дизельное топливо — 31,24 грн, сегодня 29,44 и автогаз до 20 грн, при нынешних 19,06 грн", — пишет эксперт.

Директор Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн

Рост цен на топливо, в свою очередь, отразится на стоимости большинства товаров, которые перевозятся автотранспортом. А по словам экономического эксперта Даниила Монина, подорожание дизтоплива для аграриев скажется и на ценах на продукты питания.

С целью обезопасить малоимущие категории населения от роста цен на продукты власти задумались о внедрении в Украине продуктовых талонов.